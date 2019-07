No le toquen el televisor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con él tuvieron su debut en Primera. Confió en sus aptitudes, los respaldó, y hoy ni Antoine Griezmann ni Luis Suárez olvidan lo que hizo por ellos Martín Lasarte, quien admitió a Esports Cope que le resulta “totalmente seductor ver en la cancha a Antoine, Suárez y Messi. Ya tengo el televisor delante para poder ver a estos grandes futbolistas juntos”.

Desde Egipto, donde orienta Al Ahly de Egipto, el entrenador uruguayo que tiene el honor de haberle dado un empujón grande a Griezmann y a Suárez para que inicien su enorme carrera deportiva dijo: “Luis tiene una posición de delantero centro clásico, mientras que Griezmann y Messi pueden jugar con total libertad utilizando mediocampo para cada uno, o bien adelantando a alguno de los dos, o incluso saliendo uno por derecha y otro por izquierda. Hay muchas posibilidades porque son dos jugadores que partiendo desde la libertad encuentran muchas opciones favorables para el equipo”.

Para el entrenador uruguayo la incorporación del delantero francés “le aporta algo personal al equipo, le da un punto más. La situación encaja porque el Barça no pudo culminar lo que se presagiaba la pasada temporada y Antoine es un personaje con un carisma especial, que no tuvo su mejor año en el Atlético Madrid. Me parece que el cambio es fantástico para las dos partes”.



Sobre “Lucho” apuntó que “él jugó con algunas molestias la temporada pasada, que ahora aparentemente ha vuelto a solucionar. Yo confío mucho en él y en su personalidad. Puede perder cualidades físicas, pero las gana a nivel de experiencia. Por las declaraciones que he leído de él, creo que tiene claro que en algún momento deberá alternar minutos con otro jugador, pero queda Suárez para rato”.

Lasarte no ficharía a Neymar : “No lo veo con una sonrisa sino como un problema. Recuerdo al Madrid de hace unos años con una serie de estrellas y tener que sentar a alguna siempre genera dificultades. Habría que dejar muy claro cuál va ser el papel de cada uno porque se trata de un futbolista de clase mundial”.

“No va a ser difícil”



“Teniendo en cuenta que Messi y Suárez se conocen, creo que buscar un plan para adaptarlos no va a ser difícil”.

La clave con Neymar



“Si se pone por delante el objetivo grupal, todos pueden convivir, el tema es que alguno jugaría menos minutos”, opinó el entrenador.