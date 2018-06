Le tiran de las orejas

E l técnico de Francia, Didier Deschamps, está muy molesto con Antoine Griezmann porque parece tener la cabeza en cualquier lado, menos en la selección de su país, que integra el grupo C en Rusia junto a Australia, Dinamarca y Perú.



Griezmann es la estrella de la selección gala, que debutará el 16 de junio frente a Australia en Kazán. Y el técnico quiere tenerlo bien enchufadito, pero esto parece costarle mucho al amigo y hasta ahora compañero de Diego Godín en el Atlético de Madrid.



Si bien Brasil y Alemania encabezan las apuestas para quedarse con el título en Rusia, Francia y España se ubican apenas un escaloncito por debajo y también son candidatas.



Francia tiene un ataque explosivo con Griezzman y los jóvenes Mbappé, de 18 años y y Dembelé de 20. Y también una potente mitad de la cancha que gira alrededor de Pogba y Kanté pero que también cuenta con varios otros jugadores habilidosos.



Sin embargo, en el partido que los franceses disputaron el sábado frente a Estados Unidos en Lyon dejaron una imagen bastante pobre.



El equipo de Deschamps apenas logró un empate gracias al gol de Mbappé quien rescató a su equipo después que los norteamericanos se adelantaran con gol de Green antes de irse al descanso.



El encuentro no le dejó precisamente buenas sensaciones a los hinchas franceses que terminaron muy preocupados y no sólo por el resultado. Mbappé acabó con hielo en la rodilla derecha.



Tras el partido preparatorio ante Estados Unidos, el técnico Deschamps terminó muy molesto con Antoine Griezmann quien pasó prácticamente inadvertido en el encuentro. El delantero del Atlético de Madrid no encontró su juego en ningún momento.



Es más, al final del partido el entrenador llamó a Griezmann a una reunión individual y le reprochó sobre su actuación y su actitud. Deschamps puso las cartas sobre la mesa y le dejó muy claro al delantero, lo que espera de él en la cita mundialista.



Deschamps no encuentra a la estrella concentrada en la selección y le pidió que antes que Francia debute en el Mundial tenga decidido qué va a hacer con su carrera. El técnico cree que Griezmann debe decidir antes de que arranque el Mundial si continúa en el Atlético de Madrid o acepta una de las muchas propuestas que tiene y que lo hacen dudar entre seguir en el equipo colchonero. La principal, es la del Barcelona, algo que le recuerdan cada día sus compañeros Umtiti y Dembelé, ambos futbolistas culés.







ULTIMATUM. El técnico de la selección gala esperaba que Griezmann ya tuviera su futuro decidido la semana pasada. Pero el delantero todavía no lo ha hecho. Sigue especulando y esperará unos días más. Hay que ver cuántos, porque el debut de Francia en Rusia es el 16 y Deschamps espera que entonces ya tenga el asunto resuelto.



El ultimátum del entrenador no ha sido sólo para Griezmann, también lo recibió Thomas Lemar. El jugador del Mónaco también es pretendido por varios equipos europeos. El técnico francés les advirtió a los dos futbolistas que no quiere que sus problemas contractuales puedan afectar el régimen interno de la selección durante el Mundial.



En las últimas horas, Griezmann aseguró que hará pública su decisión antes de que comience el mundial, seguramente después del tirón de orejas que le dio su entrenador.



Muchos piensan que el número 7 se debate entre quedarse en el Atlético de Madrid o marcharse al Barcelona y que es eso lo que no le permite rendir en un 100% en la selección francesa, pero la oferta del equipo azulgrana no es la única que tiene sobre la mesa el atacante galo.



En un mercado en el que se manejan cifras astronómicas, un jugador con la calidad de Griezmann con una cláusula de 100 millones de euros es prácticamente un regalo. Por eso, no son pocos los equipos quieren hacer una última oferta por el francés.



Uno de los que salen a competirle a Barcelona es Manchester City. El técnico Pep Guardiola ha anunciado que pretende contar con un delantero de primer nivel mundial, y Griezmann lo es. Además, con su cláusula de salida, es la gran ganga del mercado, y el campeón de la Premier lo quiere aprovechar.



Seguramente, Griezmann no puede concentrarse porque le cuesta mucho tomar una decisión. Su cabeza puede decirle que se vaya a Barcelona donde le espera un importante reto para su carrera y la posibilidad de conseguir más títulos, pero su corazón le dice que se quede en Madrid donde él y su esposa son felices.

Atlético Simeone le hizo la cabeza y le doblan el salario En noviembre del año pasado, Griezmann creía que su etapa en Atlético de Madrid estaba agotada y que la oferta de jugar en el Barça de Messi era imposible de rechazar. Dio el visto bueno a que su hermana, que es una especie de representante, negociara con los culés. Se fijaron las condiciones del contrato, la duración e incluso visitaron algunas casas. Todo parecía acordado y cerrado. El tridente Messi, Suárez y Griezmann ilusionaba al presidente Bartomeu. Pero mientras el Atlético ganaba la Europa League, Simeone le hizo la cabeza a su delantero y el club le ofreció un contrato que doblaba su salario.