¡Qué bien le sienta el Clausura!

El equipo del “Memo” López pasa por un gran momento. Luego del triunfo frente a Danubio, además de quedar como líder de la Tabla Anual, Peñarol le sacó seis puntos a su escolta en el Clausura y no solo ganó en confianza, también lo hizo en tranquilidad, ya que cuenta con la chance de quedarse con la segunda mitad del año, teniendo en cuenta lo que eso significa.

Pero hay un dato que no es menor y es que Peñarol peleó los últimos cinco torneos Clausura. Es cierto que no todos los ganó, pero no ha bajado de la segunda posición.

En varios, como en esta ocasión, el equipo aurinegro llegó obligado a ganarlo porque se había quedado sin título en el Apertura.

Es cierto también que, como le sucedió en 2017, esa obligación lo terminó motivando tanto que tuvo torneos casi perfectos y no solo ganó la segunda mitad del año, también se quedó con la Anual y en varios casos con el Uruguayo.

La prueba más clara de este empuje anímico que parece tomar Peñarol cuando está necesitado es lo que sucedió el año pasado. El Torneo Clausura que hizo el equipo dirigido por Leonardo Ramos en 2017 fue casi perfecto, pues ganó 14 partidos y perdió solamente uno, ante River Plate.

Si uno repasa estos últimos cinco años, Peñarol se coronó en dos torneos Clausura y pese a que en los otros tres terminó como escolta, salió campeón del Uruguayo en tres ocasiones, un hecho que tampoco es menor. Todavía quedan varias fechas de este certamen y el aurinegro todavía tiene por delante duelos muy complicados (por ejemplo el clásico o la visita a Defensor Sporting), pero lo cierto es que viene no solo por el mismo camino del 2017, sino que también por una senda similar a la que ha transitado los últimos cinco años al enfrentarse al Clausura. Entre el Uruguayo 2015/ 2016 y el 2017 se disputó el Uruguayo Especial, donde Peñarol no pudo terminar entre los primeros lugares, pero contó con una rueda sola.

De hecho, desde que se comenzó a jugar con este modalidad (1994) Peñarol ha sido el equipo que más torneos ha cosechado, ya que sumó ocho títulos, ante los seis de Nacional, su escolta.

Luego de no haber podido quedarse con la primera mitad del año, el aurinegro se vio obligado a ir por su noveno Clausura, que le aseguraría un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo y el objetivo lo tiene a su alcance porque depende de sí mismo y por que el equipo de Diego López está fuerte.

En 2012/13 fue segundo del Clausura y ganó el Uruguayo; en 2013/14 fue segundo del Clausura y no le alcanzó para entrar en la definición del Uruguayo; en 2014/15 ganó el Clausura pero perdió en las finales; en 2015/16 perdió el Clausura pero se consagró en el Uruguayo; en el 2017 se quedó con el Clausura y el Uruguayo y a eso es a lo que apunta el aurinegro, a repetir lo del año pasado con el “Memo” en el banco: ¿lo conseguirá?



2012/13 Quedó a un paso del Clausura, ganó el Uruguayo Pese a que terminó siendo el campeón del Uruguayo, Peñarol no pudo quedarse con el Torneo Clausura por un punto, ya que Defensor Sporting se terminó consagrando. Luego llegó la involvidable noche del “Tony”.



2014/15 Una historia casi repetida En ese Torneo Clausura Peñarol quedó nuevamente a un punto del campeón, que fue Wanderers, con la diferencia de que como Danubio había ganado el Apertura no pudo entrar en la definición.



2014/15 Festejó, pero no alcanzó En esta temporada, con Pablo Bengoechea a la cabeza, el aurinegro se consagró en el Clausura, pero perdió la Tabla Anual. Esto le dio ventaja a Nacional y luego el tricolor terminó como campeón del Uruguayo.



2015/16 El aurinegro fue sorprendido Había ganado el Apertura y se aprontaba para ganar el Clausura, pero finalizó segundo por un gran torneo de Plaza Colonia. De todas maneras, terminó festejando el Uruguayo por ganarle al “Patablanca”.