Se le fueron seis titulares, pero Cappuccio no se entrega

Rentistas sufrió seis bajas desde que ganó el Torneo Apertura. En realidad, el juvenil Cristian Olivera, una de las figuras de los “Bichos Colorados” se fue al Almería de España en la recta final del primer torneo, el que luego consiguieron sus compañeros.

Cuatro jugadores partieron en el año que acaba de finalizar y en el 2021, el técnico Alejandro Cappuccio se enteró de que se le iban otros dos futbolistas. Alexis Rolín se irá a préstamo con opción a Independiente de Medellín. Viajará el martes hacia Colombia para reforzar al equipo del “Bolillo” Gómez. Mientras que Matías Abisab partirá hacia Perú para defender a Cusco.

El asunto por un lado preocupa a Cappuccio, pero por otro lo alegra. “Se nos fueron seis titulares. Pero no me pone triste, me pone muy contento por ellos. Es parte de lo que hablamos en enero del año pasado. Les prometimos que los queríamos hacer subir tres o cuatro escalones y les pedimos que confiaran. Y esto es parte de todo eso. Como cuerpo técnico estamos locos de la vida porque se demostró que se podía. Y ahora es lo mismo con los que quedaron”, aseguró el técnico.

“Cuando estos muchachos llegaron a Rentistas no estaban en un buen momento de sus respectivas carreras. Hoy hay dos en Chile, Romero y Falcón, uno en Paraguay, Ergas, uno en España, Olivera, y ahora a Rolin en Colombia y Abisab en Perú. Significa que algo hay, estamos contentos por los jugadores y ocupándonos de no bajar el nivel”, dijo el entrenador, quien se enteró de la partida de Rolín hace tres días y de la salida de Abisab el sábado por la tarde.

El hecho de que no haya período de pases complica aún más la situación de Rentistas, que tiene 24 futbolistas en su plantel, muchos de ellos juveniles. “Tenemos que reciclarnos con lo que tenemos: es doble desafío”, agregó Cappuccio. “Vamos a tener un once competitivo y de repente nos vamos a quedar con poco recambio si hay lesiones o suspensiones. Pero tenemos muchas cosas por las que dar batalla. No somos menos que otros equipos”.

Por otra parte, los únicos jugadores libres que se podían contratar no juegan desde octubre. Se necesitaba un mes para ponerlos en forma y el torneo Clausura dura dos. No era momento de realizar esas incorporaciones.