Le robaron un reloj de 70 mil euros, no quería jugar, marcó un gol y encontraron al culpable

Kasper Dolberg, de 21 años, aterrizó en Francia, a fines de agosto de este año, para sumarse al equipo francés del Nice. El jugador nacido en Dinamarca, llegó del Ajax a cambio de 20.5 millones de euros, pero jamás pensó que iba vivir tempranamente una experiencia así.

El caso

El pasado lunes 16 de septiembre, el joven futbolista danés, se dio cuenta que su reloj, valorado en 70 mil euros, había desaparecido dentro del vestuario. Furioso, amenazó con no jugar hasta que se resolviera y apareciera el dicho objeto.

Al día siguiente de lo sucedido, el jugador no asistió al entrenamiento debido a un problema estomacal y luego solicitó no jugar el partido correspondiente al sábado 21 de septiembre frente al Dijon.

Jean-Pierre Rivère, presidente del Niza, declaró que no se metería en el caso, que no aportaría ayuda para encontrar el reloj del jugador y que no quería saber nada con respecto al tema.

Por su parte, el entrenador del club, el ex-mediocampista francés, Patrick Vieira, pensó en colocar al jugador en el once titular del partido, y lo hizo. El partido ante el Dijon finalizó con un resultado 2-1 a favor del Niza y Dolberg marcó el primer gol.

Caso resuelto

Diez días después de la desaparición del reloj, se encontró al culpable. Según el diario francés 'L'Équipe', Dolberg realizó la denuncia a la Policía y ante el ladrón.

Lamine Diaby-Fadiga, delantero francés de 18 años, es quien sustrajo el reloj del futbolista danés, según la información del medio francés. Diaby-Fadiga debutó en el club francés a los 16 años y desde ese momento ha jugado tanto en el primer equipo como en la filial, sin contar con muchos minutos en la cancha.

Esta temporada, el joven delantero sufrió una lesión en su tobillo izquierdo y por ende no ha tenido minutos en cancha en el actual campeonato. El club decidió abrir un expediente disciplinario al jugador y se le ha solicitado su presencia para dar explicaciones sobre el hecho. Luego de cumplir con lo solicitado, el delantero recibirá una sanción donde puede llegar cesado.