Le robaron el punto

Defensor hizo mucho tiempo, es cierto. Cerro Porteño hizo más por llevarse los tres puntos, también. Pero de todas maneras, al conjunto violeta le quitaron el punto que se iba a traer de Paraguay y es entendible el enojo que pueda tener el plantel de Eduardo Acevedo.



Los violetas no la pasaron bien durante el partido y ya de arranque comenzaron abajo en el marcador porque a los ocho minutos de juego perdían gracias al gol de Diego Churín. Una distracción provocó un córner corto y un cabezazo del delantero argentino (que le ganó la posición a Correa) puso arriba al elenco local.



El primer tiempo de los dirigidos por Eduardo Acevedo fue muy flojo y de lo peor que se le ha visto al elenco del Parque Rodó. Abusó de los pelotazos y el Ciclón aprovechaba a entrar por distintos agujeros que quedaban en la defensa violeta.



De todas maneras, todo cambió en la segunda mitad. Defensor Sporting le pagó con la misma moneda a Cerro Porteño y a los dos minutos del complemento puso el empate.



Una jugada por derecha de Mathías Suárez provocó que el “Zorrito” quedara libre dentro del área y habilitara a Carlos Benavídez, quien definió fuerte contra un palo y así puso el empate en el partido.



Tal vez no era merecido, pero Cerro Porteño ya no era el mismo de los primeros minutos de juego y Defensor Sporting lo aprovechó. De ahí en más el conjunto local no supo qué hacer con la pelota.



Comenzó a jugar demasiado a los centros y eso a la visita le sirió, sobre todo por la altura que el elenco violeta tiene el fondo. Carrera, Correa y Goñi se habrán ido con chichones de despejar pelotas, pero de todas maneras no fue suficiente.



Lo pudo haber ganado Cerro Porteño con una corrida en solitario de Alfio Oviedo, lo mejor del local, pero luego de llevarse bien la pelota ante Santiago Carrera no pudo sacarse de encima a Guillermo Reyes, que achicó bien y despejó el esférico para salvar a la visita.



Los últimos minutos fueron con todo Cerro Porteño en el área violeta. Centros y más centros que llegaban de distintas formas: con pelotas en movimiento, tiros de esquina e incluso con algún lateral largo.



Lo cierto es que tanto insitir terminó dando sus frutos en la última pelota. El árbitro descontó seis minutos (con los cambios y el tiempo que hizo Defensor Sporting no parece estar mal), pero lo que sí fue un grave error es que cuando el reloj marcaba 95.59 llegó el tanto de Diego Churín que estaba, al menos, medio metro en offside. Defensor se fue masticando bronca y no es para menos.