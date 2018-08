Le queda por dar otro gran paso

Tabárez ha dado grandes pasos al comando de la Selección uruguaya de fútbol. Sus decisiones y acciones han sido positivas y de enorme influencia para lograr que el Mundo observe con respeto y admiración -sí, también así- el proceso que se llevó adelante.

Ahora, por estos días, en este diálogo con los actuales neutrales de la AUF también transmitió interesantes señales de lo que pretende que se siga incorporando para que se produzca una evolución significativa en la proyección de los jóvenes valores. Que piense en la protección de los chicos, que quiera que los conceptos de formación se extiendan a todo el fútbol y no solo a aquellos afortunados que son seleccionados para integrar los combinados juveniles también lo destaca.

Lo único que falta, por lo menos a juicio de quien escribe, es que proyecte un futuro de la selección con un entrenador que pueda ocupar su lugar. Que transmita allí también, como lo hizo en el inicio de su ciclo cuando se involucraba en cancha con la Sub 15, la Sub 17 y la Sub 20. Hoy parece justo que sume, por ejemplo, a Fabián Coito a su equipo de trabajo. Sería un gran heredero.