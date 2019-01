"Le pido al socio, de corazón, que nos apoye porque lo mejor está venir"

José Decurnex hizo frente a la decisión que tuvo que tomar en las últimas horas de aumentar el 50% de la cuota de los socios tricolores. Pese a la polémica que generó, el nuevo presidente aseguró que era lo necesario para poder sacar adelante una situación económica muy complicada que afronta la institución.

Antes de comenzar, el nuevo presidente entendió que realizar esta conferencia de prensa era la mejor manera de "estar en permanente comunicación con el socio, como había prometido. Es fundamental en este momento complicado hablar, sobre todo porque la decisión es muy dura".

"Nacional está en un momento crítico desde lo financiero y lo económico y el martes cuando asumimos afrontamos situaciones complejas que lamento ver en el club que quiero y que hay que resolverlas, como vencimiento y pagos que sucederán en los siguientes días y que hay que afrontar", agregó.

"Como le dije al socio tenemos que mirar para adelante. No me gustó la decisión porque fue subir la cuota social, pero es de las cosas que hay que hacer para sacar adelante al club. Me duele porque también soy socio. Le pido al socio, de corazón, que nos apoye porque lo mejor está por venir. Tenemos que ponerle el hombro entre todos", aseguró el presidente.

Decurnex dejó en claro que: "estamos trabajando en distintas áreas. Y además del área financiera, también nos importa la deportiva donde estamos, espero, a pocos días de anunciar un nuevo técnico y afrontar la conformación de un nuevo plantel".

Sobre la reacción que podía implicar esto en los socios sentenció: "Estas decisiones tienen impacto. El socio entiende la realidad, entiende que hay que apoyar el club. No es una medida popular, no me gusta tomarla, pero el momento así lo determinó. El 50% de los socios tiene una modalidad de asociación de cuota anual que cae los primeros días de 2019, Nacional no iba a poder hacer uso de ese dinero si esta decisión no se tomaba ahora. Nacional en caja no tiene dinero y hay que afrontar pagos y compromisos que el club tiene con distintas instituciones".

A su vez le dejó un mensaje a los socios: "Yo quiero manifestarles que es un plan integral. En este momento estamos intentando llegar al socio con alternativas distintas. Cuotas familiares o diferenciales, que cada socio se pueda acercar en la medida de sus posibilidades".

"La apuesta es balancear el presupuesto de egresos e ingresos. Uno puede proyectar que puede vender jugadores o dinero que puede entrar de las copas, pero eso hay que hacerlo responsablemente", finalizó el presidente.