¿Cómo le fue a Peñarol en sus anteriores enfrentamientos con Sporting Cristal?

Peñarol sueña en grande y esta tarde va a por la victoria ante Sporting Cristal desde la hora 19:15 de Uruguay, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Pero, ¿cómo le ha ido al mirasol a la hora de medirse con el equipo peruano? Bien, ya que de los seis partidos que han disputado, no ha perdido ninguno y suma una victoria y cinco igualdades.

El primer encuentro fue en la Copa Libertadores de 1968, cuando ambos integraban el Grupo B del certamen y el resultado fue un empate sin goles en la ida a Lima y un 1-1 en Uruguay.

Luego se volvieron a ver las caras en 1996 con un 3-3 en Perú y otro 1-1 en Montevideo, y por último, se enfrentaron en el año 2016 empatando

1-1 en el Estadio Nacional de Lima y logrando un triunfo a favor de Peñarol 4-3 en el Campeón del Siglo.

Por lo que, si la tendencia no cambia, el resultado se inclina hacia el lado aurinegro, pero Sporting Cristal se encuentra tercero en el campeonato peruano y es uno de los mejores equipos de su país, por lo que para el mirasol el duelo no será nada fácil y tendrá que desplegar todas sus armas. Addemás, el conjunto dirigido por Roberto Mosquera no pierde un partido hace más de dos meses, concretamente desde el 25 de mayo.