Alexander Medina valoró la victoria de ayer “por lo que había pasado el fin de semana anterior y por el equipo que es Defensor, un rival que va a estar en la pelea y juega bien”, dijo en la transmisión televisiva luego del 2-0 sobre el violeta.



“Contra Progreso fue un sacudón porque perder de la forma que perdimos te marca. Pero se aprende. Hablamos en la semana y hoy reconocí al Nacional que quiero que sea”, agregó.



En el Nasazzi el tricolor mostró una cara que no le gustó al técnico y se lo dijo a sus jugadores. “Fue un tema de actitud que hablamos con ellos, de no jugar con la intensidad que veníamos jugando. Si no jugamos al 100% nos puede ganar cualquiera, pero si estamos al 100% le podemos pelear a cualquiera”, tiró.



Por otra parte, para el duelo de ayer apareció por primera vez una mixtura entre el once titular que disputaba la Copa Libertadores y el que se presentaba en el Apertura.



¿Qué tuvo en cuenta para elegirlo? “Hicimos un balance de todos los partidos: rendimientos, sociedades... Vimos que estos eran los mejores jugadores para afrontar el partido”, explicó.



Ayer le gustó el equipo “porque fuimos intensos, tuvimos actitud, buena circulación de juego, un equipo compacto ante un gran rival”, dijo. “Pusimos todos jugadores intensos en el mediocampo con buenas transiciones. Defensor en lo que nos podía complicar era con pelotas largas de atrás hacia adelante”, añadió.



El jueves a las 19:15 enfrentará a Santos en Brasil. “Vamos a estudiarlo, ver cómo le podemos hacer daño y tomar las decisiones (de los titulares). El rendimiento de hoy no quiere decir que vamos a repetir el equipo”, sentenció.