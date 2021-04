Le pegan duro a Solskjaer por no poner a Edinson Cavani titular ante el Leeds

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ole Gunnar Solskjaer pensó en la batalla deportiva contra la Roma por la Europa League y por eso cuidó a Edinson Cavani y Paul Pogba, pero eso no le hizo eludir las críticas. Que le llegaron desde exfiguras del Manchester United, porque Paul Scholes y Michael Owen cuestionaron con firmeza el equipo que puso en cancha para enfrentar al Leeds.

Scholes, por ejemplo, cuestionó con dureza la decisión de Solskjaer de dejar fuera a Paul Pogba y Edinson Cavani, al tiempo que insistió que debería haber hecho lo mejor para vencer al Leeds.

"Me sorprendió que Pogba no comenzara el juego, me sorprendió que Cavani no comenzara el juego", dijo Scholes y añadió: "Me da la impresión de que está un poco feliz con ese empate",.

Para el exfutbolista en estas instancias "tienes que ir a estos lugares y ganar partidos. Deberían intentar llevar al Manchester City hasta el final. Todo el camino y lo más lejos que puedan ahora para presionarlos".

Ventaja para Uruguay: el cambio en el fixture aumenta posibilidades de sumar 6 puntos By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Ventaja para Uruguay: el cambio en el fixture aumenta posibilidades de sumar 6 puntos

Owen, en tanto, expresó su decepción por la forma en que el técnico noruego alineó al equipo contra el Leeds."Me decepcionó el equipo que eligió Ole Gunnar Solskjaer", dijo el ex delantero del United tras el empate 0-0.

Al igual que Schole, Owen cuestionó las ausencias de Pogba y Cavani en el once titular.