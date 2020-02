¿Qué le espera a Edinson Cavani en el 2020 tras quedarse en el PSG?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más de uno se quedó aguardando el tuit de Atlético de Madrid que le diera la bienvenida a Edinson Cavani. Se lo quedaron esperando en España, pero también en Uruguay, porque los “colchoneros” se transformaron en un equipo muy querido por este lado del continente por la garra que muestra partido a partido y por lo buenos rendimientos que han tenido los jugadores uruguayos.

De todas maneras, el mercado ya se cerró y Cavani no se movió de ciudad. Jugará seis meses más en el Paris Saint Germain y aunque puede que sea incómodo, ya no puede haber marcha atrás.

Al “Matador” solo le queda afrontar lo que queda de la temporada, aunque si de algo puede aferrarse es de las cosas que le quedan por jugar al PSG y por lo que todavía puede lograr con el conjunto parisino.

Cabe recordar que hace muy pocas semanas superó el gol 400 en su carrera, pero todavía puede seguir haciendo historia con la camiseta del elenco de París ya que podría transformarse en el primer jugador en alcanzar los 200 goles en el club y además seguir estirando su ventaja como el máximo anotador de la historia de la institución.

Como si eso fuera poco, París Saint Germain sigue con vida en cada una de las competencias que está disputando y eso también será un aliciente para el delantero salteño.

No en vano es el único líder de la Ligue 1 con 10 puntos por encima del Olympique de Marsella que es el escolta, se encuentra en la final de la Copa de la Liga de Francia donde se cruzará precisamente con el Marsella, se ubica en cuartos de final de la Copa de Francia donde chocará con el Dijon y además está en los octavos de final de la UEFA Champions League donde enfrentará al Borussia Dortmund.

La alta competencia de los de Tuchel y la gran cantidad de torneos que disputan puede ser clave para Cavani teniendo en cuenta que hoy en día el uruguayo es suplente de Mauro Icardi y de hecho en los últimos cinco partidos del PSG no estuvo convocado teniendo en cuenta que hubo algunos en los que faltó por lesión y otros porque se encontraba resolviendo su salida del equipo francés que no se terminó concretando.

El máximo goleador de la historia del club no pasa un buen momento y eso hoy lo tiene relegado para jugar, aunque el hecho de que se quedará en Francia podría abrirle la puerta a sumar algunos minutos ante tanta competencia y las posibilidades de recambio.

No hay que olvidarse que el “Matador” es un goleador empedernido y que cuando le dieron las chances no falló porque aunque no tuvo los mejores seis meses en el cierre de 2019 marcó 5 goles y dio una asistencia en 14 partidos. Números que están lejos de lo que ha sabido demostrar el delantero celeste, pero que también dejan a las claras que es un goleador nato teniendo en cuenta que la relación minutos/partido refleja que el promedio de minutos jugados por encuentro es solo de 40.

A su vez, en la selección tuvo su chance y la aprovechó dejando en claro que si le dan minutos, los goles no van a demorar.

Para Cavani se vienen seis meses complicados donde la relación con el PSG no quedó bien, pero donde todavía tiene mucho por delante para ganar y también para seguir haciendo historia en París y en el fútbol francés en general.



SELECCIÓN Los desafíos que tendrá "Edi" con la Celeste

Más allá de lo que afrontará con la camiseta del Paris Saint Germain, Edinson Cavani también jugará cosas muy importantes con la camiseta de la selección uruguaya.

Su rendimiento con la selección uruguaya va más allá de sumar minutos o no con el PSG y lo dejó en claro en los últimos amistosos que disputó con la selección del maestro Tabárez ya que marcó en los dos juegos que disputó frente a Hungría y frente a Argentina lo que lo hace una pieza importante dentro de la cancha, más allá de lo que genera fuera de la misma y la motivación extra que puede significar para sus compañeros tenerlo.

Sin ir más lejos será la referencia en el ataque para el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. La ausencia de Luis Suárez hace que el “Matador” sea la pieza principal en la ofensiva y que alrededor de él se conformará toda la zona de ataque donde podría jugar con un compañero de área o también con tres soportes por detrás de él.

Los duelos ante Chile, en Montevideo, y frente a Ecuador, en Quito, serán los primeros de la Celeste en la competencia y serán los primeros duelos oficiales de 2020 para Uruguay que se disputarán en marzo.

Además, afrontará a mitad de año una competencia muy importante como una nueva edición de la Copa América. El “Matador” es una de las dos piezas más importantes del ataque uruguayo y tenerlo en este tipo de torneos puede ser clave en la intención de ir a ganarlo como siempre manda la tradición del fútbol uruguayo.

Luciendo la Celeste, “Edi” también jugará cosas muy importantes.