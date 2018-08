¿Qué le dijo Carrasco a Medina antes del partido?

Como suele ocurrir previo a cada partido, en el choque entre Fénix y Nacional, los entrenadores se saludaron. La particularidad del encuentro es que no fue uno más y no pasó desapercibido por los medios. Todas las cámaras se fueron con el efusivo abrazo, pero hubo más que un saludo.

Juan Ramón Carrasco decidió tener unas palabras de elogio con el entrenador de Nacional y comenzó diciendo: "Vos no hables, yo te voy a hablar".

"Muy buen presente y muy buen futuro. Mirá que, no se si te llego o no, pero no soy hipócrita. Y me gusta, me gusta, me está gustando. Se que tenés mucho recorrido, me gusta como juegan, me gusta la dinámica que le das", agregó el técnico de Fénix.

"Tomás decisiones, que eso en un equipo grande, viste que a veces no pasa así que dale, vamo' arriba", finalizó el experimentado entrenador.

Alenxander Medina le agradeció las palabras, le dio un nuevo abrazo y se marchó rumbo a su lugar en el Estadio Centenario, instantes antes de que Andrés Cunha marque el inicio del partido.