Lucas Torreira: "Le dije a mi representante que quería venirme a Boca"

Momentos de mucho dolor son los que vive por estas horas Lucas Torreira, luego de que su mamá Viviana falleciera a inicios de semana producto del COVID-19. Y precisamente, en honor a su deseo, la meta del fraybentino es jugar en Boca Juniors.

"La noche que falleció mi mamá, a las 4.15 de la mañana, le dije a mi representante que no quería jugar más en Europa y me quería venir para Boca", expresó el uruguayo en declaraciones al programa F90, de ESPN.

Su ficha pertenece al Arsenal, pero se encuentra jugando a préstamo en Atlético de Madrid, club que le dio permiso para trasladarse a Uruguay a seguir la situación de su madre. En una entrevista que concedió al programa de la cadena deportiva y entrevistado por el "Pollo" Vignolo, Torreira se quebró en un momento al aire cuando contó que su padre, llorando, le dijo que tiempo de que jugara en Boca.

"Mi viejo entre lágrimas me dijo que era momento de jugar en Boca", expresó Lucas antes de que se le quebrara la voz. "Perdón, pero hoy me toca vivir esta situación y ver a mi papá destruido por la pérdida de mamá me rompe el alma", indicó una vez respuesto.

El futbolista de la selección de Uruguay admitió que ha tenido contactos informales con Juan Román Riquelme, a quien incluso le mandó un mensaje de apoyo luego de que el equipo quedara eliminado de la Copa Libertadores a manos de Santos. Sin embargo, aclaró que no hubo ningún contacto oficial por su incorporación.

La situación no es sencilla, porque Torreira explicó que todavía tiene dos años más de contrato con Arsenal, por lo cual la única salida sería que Boca comprara la ficha. "No sé cuánto estoy valiendo, pero para boca tal vez sean muchos millones". Una posible alternativa, si es que Boca ratifica su interés por el mediocampista, es que se negocie un préstamo con opción de compra.