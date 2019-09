Lazio y Roma empataron en el clásico de la capital italiana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un gol del español Luis Alberto rescató un punto este domingo para el Lazio contra el Roma (1-1), en un derbi vibrante de la capital italiana, correspondiente a la segunda jornada de la Serie A, que estuvo marcado por seis disparos a la madera.

Los postes repelieron cuatro remates del Lazio y dos del Roma, en un derbi en el que el cuadro romanista se adelantó en la primera mitad gracias a una pena máxima transformada por el exlacial serbio Aleksandar Kolarov, antes de que Luis Alberto apareciera para evitar la derrota.



El Lazio llegaba a este derbi como favorito, tras golear 3-0 en el campo del Sampdoria en la primera jornada, ante un Roma repleto de dudas y que tropezó en casa ante el Génova, pero en el derbi capitalino suele dominar el equilibrio y la incertidumbre, y el de este domingo no fue una excepción.



Pudo pasar de todo en la primera media hora, en la que hubo un auténtico bombardeo a los postes, tres por parte del Lazio y dos por el Roma. El brasileño Lucas Leiva, del Lazio, sacudió la madera en el 2 y Nicoló Zaniolo lo hizo en el 5, con un zurdazo desde el fuera del área que pudo adelantar al Roma.



Una ventaja romanista que, sin embargo, no tardó en llegar: en el 16, el serbio Milinkovic-Savic interceptó un centro del bosnio Edin Dzeko con un brazo y provocó el penalti que Kolarov transformó con seguridad para subir el 1-0 al marcador.



El Lazio rozó dos veces el empate, con un derechazo al larguero de Ciro Immobile (m.24) y otro al poste del argentino Joaquín Correa (m.25), pero su primera mitad hasta pudo terminar con una desventaja más dura, de no repeler el palo otro tremendo zurdazo de Zaniolo. Cinco disparos a la madera en la primera mitad marca todo un récord desde que se cuentan estas estadísticas en Italia (2004-05).



La ligera superioridad mostrada por el Lazio en la primera parte fue cada vez más evidente en la segunda, en la que el equipo del técnico Simone Inzaghi recogió el premio para sus esfuerzos a la hora de juego, cuando Luis Alberto remató dentro del área una asistencia de Immobile.



El Lazio cogió coraje ante un Roma que se encomendaba a unos contragolpes individuales del incansable Dzeko y de Zaniolo. Cinco minutos del 1-1, Correa tuvo la mejor oportunidad de su partido, pero el meta español del Roma Pau López le negó la alegría del gol con una gran parada.



Los "biancocelesti" apretaron hasta el final, pero en el 85 volvió a aparecer la madera, por sexta vez en el partido y por la cuarta para ellos, para repeler un disparo de pierna zurda de Marco Parolo que podía decidir el derbi.



Una decepción que llegó a su cumbre en el tiempo añadido, cuando un fuera de juego del español Jony Rodríguez, que se estrenó este domingo con el Lazio, provocó la anulación de un gol de Manuel Lazzari.