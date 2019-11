El lateral Kyle Walker entró desde el banco... ¡para atajar en el Manchester City!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Expulsaron al arquero e ingresó desde el banco un lateral. No suena al tipo de sustitución que haría Pep Guardiola en el Manchester City pero no solo ocurrió sino que le salió bien. Kyle Walker cuidó con éxito el arco del equipo ingles por Champions League ante Atalanta.



Las cosas habían comenzado bien para los 'citizens' porque a los siete minutos Raheem Sterling abrió el marcador pero se empezaron a complicar en el entretiempo.



El arquero titular fue el brasileño Ederson, pero por lesión no salió a jugar los segundos 45 minutos. El chileno Claudio Bravo ingresó en su lugar y a los cuatro minutos ya había recibido el empate.



Más tarde, a los 81' el arquero salió fuera del área a intentar cortar a Josip Ilicic que se iba mano a mano, pero le terminó cometiendo falta y viendo la tarjeta roja.

Guardiola no tenía más arqueros, pero le quedaba un cambio y se ve que Walker anda bien en el arco durante el fútbol informal de las prácticas. Riyad Mahrez dejó la cancha dándole lugar al lateral para ocupar el arco.



Se puso los guantes de Ederson, el buzo de Bravo y Walker atajó dos pelotas en los minutos que faltaban. Se fue invicto de San Siro.