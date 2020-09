Lasarte y el "Canario" García no pueden creer lo que hizo el Barcelona con Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Martín Lasarte y Pablo García, por diferentes caminos, consideraron que Barcelona cometió un grueso error con Luis Suárez y ambos anticiparon que el "Pistolero" seguirá jugando al gran nivel en LaLiga española gracias a su vínculo con el Atlético de Madrid.

Lasarte, el entrenador que hizo debutar a Suárez en Primera división, hizo a Radio Marca una pregunta muy clara con la que criticó la decisión:

"¿Tiene el Barça capacidad para fichar a un jugador mejor que Luis Suárez en la actualidad?"

Además, el técnico opinó: "Yo creo que quieren hacer que Luis Suárez pague el precio de la mala gestión durante todo el año".

Gustavo Munúa tiene la fórmula mágica para jugar como visitante en la Libertadores By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Gustavo Munúa tiene la fórmula mágica para jugar como visitante en la Libertadores

El "Canario" García, en tanto, en sus declaraciones a A Diario, mostró su sorpresa por la decisión del conjunto blaugrana de dejar ir a Suárez.

"No lo puedo creer. Es un goleador, y rinde en todos los partidos".

Y agregó: "No hablo en lo personal, no porque sea uruguayo, es un trabajador. Ha marcado muchos goles en Barcelona y ves que hay otros jugadores en Barcelona catalanes ahí igual y no les dicen nada".

Para Pablo García el "Pistolero" tendrá un gran destaque en el Atlético de Madrid de Diego Simeone "Sí, va a andar porque es un goleador nato; corre, ataca, defiende... lo tiene todo. En el Atlético de Madrid todos trabajan y tienen un 'profesor' uruguayo que le ayudará".

Pablo García.

Lasarte, por su parte, no dejó pasar por alto la forma en la que se realizó la comunicación de Ronald Koeman con el delantero uruguayo: "A un futbolista como Luis Suárez lo tienes que citar para explicarle cara a cara que no cuentas con él y las razones".