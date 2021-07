Larriera: "Se hace hincapié en los últimos goles de cabeza, pero hubo dos que no sirvieron de nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mauricio Larriera, entrenador de Peñarol, habló tras el empate 3-3 ante Liverpool y destacó la importancia de la remontada que tuvo el equipo tras ir tres goles abajo. El DT indicó que eso sirve para "la parte espiritual".

"Estamos jugando por la Tabla Anual también y acá hay que ir por todo lo que se compite", remarcó.

Por otra parte, fue consultado sobre los cuatro goles de cabeza que recibió Peñarol en los últimos tres partidos dos con Liverpool y uno en cada clásico de Copa Sudamericana frente a Nacional.



"Los de Bergessio y Corujo no duelen nada, son cosas para corregir, pero no duelen. Clasificamos nosotros y clasificamos en forma muy merecida", remarcó.



"Sí son cosas que hay que corregir. Estos dos de hoy nos quitan dos puntos", agregó.



Respecto a los goles que recibió en los dos encuentros ante Nacional, manifestó: "Se hace hincapié en los últimos goles de cabeza, pero hubo dos que no sirvieron de nada. Hay que dejarlo claro eso. No me gusta perder clásicos, pero el más importante y con un gran rendimiento lo ganamos nosotros".