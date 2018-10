Se lanzó la lista de Compromiso Nacional

En el auditorio Arq. Juan Scasso, ubicado en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario, se realizó la presentación oficial de la lista 1899 Compromiso Nacional, que participará en las elecciones a realizarse en el Club Nacional de Football el sábado 8 de diciembre.



El público desbordó las instalaciones del auditorio, mostrando de esa manera el interés y la atracción que ha generado este grupo de bolsilludos (tal como lo definiera el Ing. José Decurnex) dentro del ámbito del club tricolor.



El acto contó con la presencia de los integrantes del grupo, destacándose la de los campeones de América y del Mundo Víctor Espárrago, Hugo de León, Waldemar Victorino y Eduardo de la Peña, junto a conocidos socios e hinchas, como el exfutbolista Iván Alonso y varios exdirigentes, como el Dr. Víctor Della Valle y el Ec. Eduardo Ache entre otros, que acompañan la lista que lleva al Ing. Decurnex como candidato a la presidencia y al Dr. Alejandro Balbi como vicepresidente.



También estuvieron presentes dos de los integrantes del plantel de basketball, Esteban Batista y Joaquín Izuibejeres.



Además estuvo presente el expresidente tricolor Ricardo Alarcón.

La apertura de la parte oratoria, en la que Martín Sarthou fue el maestro de ceremonia, estuvo a cargo del Dr. Balbi, quien destacó que apenas el Ing. Decurnex le planteó su deseo de ir por la presidencia de la institución tricolor, lo acompañó de inmediato.



Balbi destacó que lo que más le ha llamado la atención con respecto a Decurnex es su posición de no prometer, sino de comprometerse a pleno con el club, destacando fundamentalmente que han logrado formar un gran equipo, en el cual cada uno cumple su rol específico. “José es una persona de gran experiencia internacional” señaló el Dr. Balbi, agregando que “viene de un mundo hacia el cual tiene que ir Nacional”.



Posteriormente hizo uso de la palabra el Ing. Decurnex, refiriéndose a sus planes, señalando que para él el objetivo primordial es aglutinar a todos los nacionalófilos para lograr un único Nacional, remarcando que su decisión de presentarse a la elección fue más pasional y de corazón que racional, superando incluso los comentarios de quienes le han expresado que “estaba loco, agarrando ese fierro caliente”.



El candidato a la presidencia señaló que el próximo año el club cumple 120 años y que en estos momentos hay que tomar decisiones para los próximos 120 años, para lograr un Nacional aún más grande y exitoso de lo que es hoy.



“Nunca me van a escuchar decir que vamos a ganar todo, no voy a vender humo, ni me van a escuchar prometer. Lo que sí me van a escuchar decir es comprometerme”, afirmó, destacando los cuatro pilares estratégicos en los que se basa Compromiso Nacional: Deportivo, Financiero, Ingresos genuinos y Fundación Nacional.



Un Nacional moderno, dinámico, profesional y ganador es lo que pretende el presidenciable, quien destacó que a los miembros de su equipo los fue a buscar personalmente, uno por uno, casa por casa, señalando que hay mucha gente con experiencia en el fútbol, pero también mucha gente nueva, que ama a Nacional como el que más, pero que no se había involucrado directamente hasta ahora.



Decurnex dejó bien claro que más que una lista, son un grupo de auténticos tricolores, totalmente comprometidos, que van a trabajar desinteresadamente por y para Nacional. Profesionales que están dispuestos a dejarlo todo para llevar a Nacional, “el cuadro más grande del Uruguay” destacó, al sitial donde debe estar.



Además, expresó que se tendrá bien en cuenta al interior del país, porque Nacional es de todo el Uruguay, señalando que un 40% del padrón social de la institución decana del fútbol uruguayo está radicado en el interior del Uruguay.



Para finalizar, el candidato a la presidencia, que tiene el apoyo de los actuales directivos Antonio Palma y Alejandro Orellano, dijo con un toque de emoción que para él, este es el proyecto de su vida, un sueño hecho realidad, por el cual ha estado esperando muchos años, superando incluso todos los desafíos que se ha planteado hasta ahora profesional y empresarialmente.