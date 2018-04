Lamento argentino: Lucas Biglia en riesgo de quedar fuera de Rusia 2018

Está ahí, bien cerquita. Faltan nada más que 52 días para la gran cita del fútbol y la inminencia de su llegada puede poner los pelos de punta en varios de los 32 entrenadores que dirán presente en Rusia 2018. Los maleficios que llegan de improviso, disfrazados de lesiones, pueden llegar a generar una conmoción en los sueños mundialistas y hasta un impacto mayúsculo en propio campeonato.



Quizás la frase que utilizó Zlatan Ibrahimovic para intentar convencer al técnico de la selección de Suecia (Janne Andersson) de que se merece un lugar en el plantel que competirá en el Mundial, se ajuste a la realidad si, por ejemplo, no viajan a Rusia figuras de la talla de Neymar o Manuel Neuer. Un Mundial sin estos futbolistas, aunque no dejaría de ser un Mundial como lo enfatizó "Ibra" al referirse a su posible ausencia, sí sería un torneo con acciones a la baja.



La selección que amaneció más preocupada de todos es la de Argentina. Aún en vilo por lo que puede llegar a suceder con Sergio Agüero, centrodelantero titular de Jorge Sampaoli y con enormes riesgos de no llegar al 100% de sus condiciones físicas, porque alrededor del 20 de mayo recién tendría el alta médica, la Albiceleste recibió una noticia poco feliz: Lucas Biglia sufrió la fractura de las vértebras lumbares 1 y 2 en el partido que Milan perdió ante Benevento.



El saldo de la lesión es poco alentador: seis semanas de recuperación y para el debut de Argentina en el torneo (ante Islandia el 16 de junio) faltan 54 días. Biglia entra en una carrera contra el tiempo, lo que generará varias dudas en el entrenador argentino. Podrá incluirlo en la nómina de 35 futbolistas, pero casi hasta el final tendrá un escenario complicado.



Si no va, Argentina tendrá la baja de uno de los volantes que para Sampaoli es titular.

alemania Neuer aumenta su carga de trabajo

El campeón del Mundo, Alemania, también esperará hasta último momento para saber si puede contar con una de sus grandes estrellas: Neuer. Es cierto que Joachim Löw ha encontrado una gran solución para el caso de que Neuer no acompañe a los germanos en la defensa del título, porque hoy Marc-André ter Stegen se coloca entre los cinco mejores guardametas del planeta, pero Alemania no será lo mismo y el Mundial perderá acciones de marketing con la ausencia de quien fuera el mejor de todos hasta el momento de fracturarse el quinto metatarsiano.



Neuer volvió a participar en los entrenamientos grupales del Bayern Munich, pero su reaparición en la cancha todavía no está asegurada. El club bávaro dio a entender que no ocurrirá antes del 5 de mayo y su técnico Jupp Heynckes fue claro: "La meta es que pueda jugar algunos partidos antes de que termine la temporada y pueda ir al Mundial". Pero las dudas persisten.

brasil Por Neymar cruzan los dedos

En Brasil, más que en el PSG, están muy pendientes de todo lo que hace Neymar. No es tan difícil enterarse porque el brasileño muestra casi todo en las redes sociales. En Instagram, hace tres días, el futbolista mostró la piscina que tiene en su casa con un mensaje: "segunda parte del entrenamiento".



El objetivo del trabajo hidroterápeutico es ganar movilidad en la articulación, fortaleciendo también la zona lesionada. La estrella que se recupera de la operación que sufrió en el pie derecho -por fractura del quinto metatarsiano- espera tener el alta médica el 17 de mayo, aunque él mismo se encargó de establecer que "las dudas persisten".

Bélgica Tiene varios futbolistas en duda

Hay otros jugadores que han hecho saltar las alarmas en sus selecciones. En Bélgica, por ejemplo, el entrenador español Roberto Martínez, no sabe si podrá contar con el delantero Michy Batshuayi, lesionado en el tobillo derecho.

​

El delantero que fuese cedido por el Chelsea al Borussia Dortmund y que rápidamente se convirtió en figura del equipo alemán podría ver complicada su presencia en la gran cita del fútbol mundial. Autor de 9 goles en los 14 partidos oficiales que disputó con el Dortmund se perderá lo que resta de la temporada por la referida lesión.



El otro futbolista que Bélgica tiene en duda es Steven Defour, quien se lesionó en enero la rodilla derecha y fue sometido a una operación en su cartílago dañado. El propio futbolista dijo el pasado domingo: "estoy recuperándome bien. Hay una posibilidad de que llegue al Mundial, pero no es grande. Soy realista, no puedo cambiar lo que se está dando. No puedo decir que estaré en condiciones de correr en ocho semanas".



Y para los diablos rojos las malas no terminan ahí, porque tampoco es claro que Marouanne Fellaini esté totalmente recuperado. El futbolista del Manchester United ha jugado nada más que tres partidos de la Premier League como consecuencia de una campaña devastada por las lesiones.

francia Benjamin Mendy podría ir, Coman está en duda

Otro entrenador que está haciendo constantes repasos de las situaciones médicas de sus futbolistas es el francés Didier Deschamps. En las últimas horas recibió una buena: Benjamin Mendy, quien sufrió una rotura de ligamento de la rodilla en septiembre del pasado año, volvió a jugar con el Manchester City.



Mendy, que estuvo seis meses y 28 días fuera de las canchas, ingresó a los 75 minutos en el partido que el City disputó ante el Swansea el pasado domingo en el Etihad Stadium.



El suspenso no está exclusivamente en ese futbolista, porque Kingsley Coman, que sufrió la rotura de los ligamentos de su tobillo izquierdo, todavía no tiene asegurada su presencia en el Mundial.