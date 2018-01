Laforia, entre el carnaval y el fútbol

"Ya sé, a todo el mundo le cuesta entender lo que hice”, dijo con sinceridad Fernando Laforia, cuyas manos fueron clave para el regreso de Atenas de San Carlos a Primera, pero que dejó el club para salir en carnaval. Tras un año y medio jugando en Segunda División, cuando lograron el asenso, el arquero decidió no seguir, algo que no resulta fácil de comprender para quien no lleva la murga y el canto en la sangre.

“Toda mi vida fue así, mi familia es carnavalera, mi padre salió siempre en carnaval y yo estoy en el carnaval desde chico. Y también juego al fútbol desde los cinco años. Hice Carnaval de las Promesas y Murga Joven hasta llegar a Tercera División, cuando jugaba en Fénix”, relató el arquero, minutos antes de comenzar a ensayar con La Gran Muñeca en el club La Isla.

No es la primera vez que Laforia opta por el carnaval, ya lo hizo antes. Dejó la pelota para dedicarse tres años a esta fiesta. Hasta que apareció la chance Atenas y regresó a pararse bajo los tres palos. “Que me llamaran de un día para el otro, así de la nada, después de haber desaparecido tres años, influyó para que volviera. Yo creo mucho en esas cosas. Fui y conocí al ‘Fito’ Barán, a quien no conocía, me probé y enseguida me hicieron firmar contrato. Volví más que nada por eso, pero también extrañaba, porque el fútbol es algo que hice toda la vida”, relató quien en el último semestre, cuando ya había comenzado a ensayar con la murga, viajaba todos los días a San Carlos para entrenar. “El último semestre hice las dos cosas, algo que nunca había hecho. Fue un poco sacrificado, porque vivía en Montevideo, ya había empezado a ensayar y y viajaba todos los días a San Carlos”.

Laforia terminó su contrato con Atenas en diciembre y volvió a optar por el carnaval, aunque prometió regresar en marzo, cuando haya terminado la fiesta del Dios Momo. “En julio del año pasado, tras jugar el primer semestre en Atenas me fui por un tema económico, estábamos muy atrasados. Me pidieron que volviera para jugar el segundo semestre y lo hice, pero les aclaré que iba a hacer carnaval. Que pasara lo que pasara, ascendiéramos o no ascendiéramos yo iba a hacer carnaval. Ascendimos y ya estábamos a casi a un mes del arranque del carnaval que ya empieza ahora. Y no me parecía bien dejar a la murga plantada. Yo me manejo así”, explicó el arquero murguista.

“Lo que le propuse a ‘Fito’ y a los dirigentes es que yo hacía la pretemporada cuando ellos se vinieran a Montevideo, además yo estoy entrenando, no es que no esté haciendo nada. Y que cuando terminara el carnaval, los primeros días de marzo, me presentaba al otro día. Al principio los dirigentes lo aceptaron, pero ahora trajeron a Migliore”, agregó, algo desilusionado.

“Iba a faltar a dos o tres partidos nomás. Yo sabía que iban a tener que traer un arquero, de lo que nunca se habló fue de traer un arquero tan importante como Migliore. Se había hablado de alguien que me hiciera como una especie de suplencia, por decirlo de alguna forma. Y ese no es Migliore por más que estuviera jugando en la C. No lo digo porque yo sea ningún crack, sino porque es algo que me gané en el club. Jugué un año y medio en la B, nos fue bien, ascendimos y el técnico me pidió. Era algo que estaba apalabrado, pero ahora las cosas cambian un poco, porque obviamente, no van a traer a Migliore para ser suplente mío. Aunque yo me tengo fe para pelarle el puesto y que la lucha sea leal. Nunca dudé de los técnicos ni de los dirigentes, si no, no estaría en el club. Ellos tienen derecho a traer al que quieran, lo que me molestó fue que nadie me llamara para decirme que venía Migliore. Es un tema de respeto, los dirigentes saben bien todo lo que pasamos juntos”.

Loco.

No es sólo a la gente de San Carlos que le cuesta entender la decisión que tomó Laforia. “Me llamaron de Boston River para que fuera, me llamó Apud. ¡Es increíble! Toda la vida esperé una oportunidad y me aparecen ahora cuando no puedo agarrar. Cuando le digo a la gente que no porque voy a hacer carnaval o no me creen o piensan que estoy loco. Entiendo que a la gente le parezca muy raro. Igual, yo tengo claro que después de este febrero seguramente deje de lado el carnaval por unos cuantos años y me dedique un poco más al fútbol. Tengo 30 años y van a ser mis últimos años de carrera, en cambio para cantar tengo muchos años por delante”, aseguró convencido.

Al arquero le cuesta decir qué es más importante en su vida: si el fútbol o el carnaval. “Es muy difícil. El fútbol también lo hice desde chico y es mi vida. Pero en carnaval disfruto mucho más, mis amigos están acá. Mi ambiente es mucho más carnaval que fútbol. El fútbol es muy complicado. El carnaval también, pero al no haber tanta plata en juego no se arrancan tanto la cabeza como en el fútbol. Y tengo claro que en Atenas no hay plata, pero son vidrieras. Ahora hay muchos que quieren ir a jugar a Atenas y antes capaz que les decías de ir y no lo hacían porque estaba en la B. Son vidrieras y hay gente que usa a esos clubes como trampolín”, manifestó el cantante.

“Sin embargo, yo en Atenas jugaría muchos años, si las condiciones están dadas y estoy cómodo. Es un club lindo, viví allá en el este y es supertranquilo. La gente es mucho más sana, hasta en la forma de expresarse que tiene y el respeto que muestran hacia una persona. Son frontales. Es un lugar donde te hacen sentir muy bien, supertranquilo y yo hoy busco eso: sentirme a gusto. Antes, cuando era más joven hubiera ido a jugar a cualquier lado por la plata, ahora ya no”, explicó quien también ha sufrido decepciones en el carnaval, pero nada que se compare con las que vivió en el fútbol. “Ni a las decepciones ni al estrés que me ha dado el fútbol. Estuve a tres días de irme a jugar a Europa, al Grasshopper de Suiza en el 2002. Después de jugar en River Plate me compró Daniel Fonseca. Y de irme a jugar a Europa pasé a estar un año sin poder jugar. Porque yo tenía dos años de contrato con River y Fonseca me hizo rescindir para irme libre. Es la que pasa siempre. Y esas cosas duelen mucho más y pegan mucho más. Fue de las frustraciones más grandes que me llevé en el fútbol”, relató.

“Pahh, no sé para qué tengo más condiciones, si para atajar o para cantar, eso no me lo tenés que preguntar a mí”, respondió sobre sus dos grandes virtudes. “Este es el cuarto año que hago carnaval y siempre salí en murgas importantes. En Garufa y en Don Timoteo. Y con bastante participación para cantar, así que lo debo hacer bien. Y atajando, me tengo muchísima confianza. Pero son cosas bien distintas”, admitió el primo alto de La Gran Muñeca.

En Atenas no cantaba mucho en el vestuario, porque le daba un poco de vergüenza. En cambio, cuando era más chico y mucho más “careta” según él, lo hacía. “En River cantaba abundante. Y los compañeros se aprovechaban y me hacían cantar cualquier cosa, no sólo carnaval. Me hacían cantar cumbia, cualquier cosa con tal de agitar”, recordó sobre sus épocas darseneras.

Es más: cuando hacía Murga Joven sus compañeros lo iban a ver siempre. “El uruguayo es muy del carnaval. Y la verdad, al futbolista le gustaría ser murguista y al murguista, futbolista. Y yo tengo la suerte de ser las dos cosas, o intento hacer las dos cosas”.

En los últimos días Laforia recibió el llamado de Manuel Keosseian, el gerente deportivo de Atenas y del técnico Adolfo Barán. Ambos quieren que regrese en marzo y sus compañeros también esperan que lo haga, pero aún no llegaron a un acuerdo. “Sé que voy a volver al fútbol, no sé si en Atenas... Y si no es en Atenas me engancharé a mitad de año en otro equipo. Soy jugador libre”, finalizó.

Amigos ”En el fútbol es más difícil hacerlos, cuando hay plata de por medio es bravo” Fernando Laforia jugó en Fénix, Rentistas, River Plate y Atenas de San Carlos. “En el fútbol es más difícil hacer amigos porque los planteles cambian cada seis meses. Además, cuando hay plata de por medio es muy bravo. Y cuando está el ego antes que la persona siempre va a estar todo mal. En Atenas es donde encontré gente más sana”, dijo el arquero.



El “Sapo” Fernando quería estar con su padre que emigró a España hace doce años

Heredó el amor por el carnaval de su padre Luis “Sapo” Laforia. “Tuvo que irse a España hace 12 años. Y ahora tenemos la suerte que una murga lo trae para hacer carnaval. Yo quería estar con él, disfrutarlo. No salgo con él porque ya había dada la palabra en “La Gran Muñeca”, pero estamos juntos, tomamos mate, vamos a la playa y estando afuera no podía hacerlo”.