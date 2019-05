Yo estoy del lado de “Papelito”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol sigue siendo una olla de grillos. Protestas, acusaciones de todo tipo y color, reclamos, frases que nada ayudan e incitan a la violencia y principalmente le echan nafta al fuego y alimentan a las alimañas anónimas de las redes sociales.

Pero no todo está perdido. Queda gente de bien, educada, hiper profesional, que no está en la chiquita, como Sebastián “Papelito” Fernández. El delantero de Nacional, en medio de una semana complicada, bajó la pelota y puso un paño de agua fría con mucha calidad, como lo hace en la cancha. “Papelito” habló en conferencia de prensa y no se guardó nada. Lució distendido, atento, correcto como es su costumbre, y cerró cualquier polémica cuando se le preguntó por el clásico. “El operativo de seguridad fue muy bueno. La gente se fue feliz. Con los hinchas de Nacional que hablé estaban contentos y tranquilos. Y quiero felicitar a la gente de Peñarol por el estadio que tienen, que la verdad está precioso”.

Simple, sin vueltas, directo y sin hacer declaraciones para la tribuna. Dijo lo que sentía, sin ponerse colorado.

Ojalá haya muchos “Papelitos”, no solo entre los jugadores, también entre los demás actores del fútbol. Es la única manera de terminar con la chiquita, de terminar con las agresiones, las divisiones, y la grieta. Es el camino para volver a apostar a la convivencia, para hablar de “éxito” en un clásico sin que haya un operativo de guerra y a una hinchada la lleven custodiada por cientos de policías. El “éxito” llegará cuando se pueda convivir en paz. Pero antes, hay que tener miles de “Papelitos” para lograrlo.