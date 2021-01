Mathías Laborda: "Me encantaría jugar en el River de Gallardo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El defensa de Nacional, Mathías Laborda se enteró del interés de River Plate por contratarlo y reconoció en diálogo con el diario deportivo Olé que le gustaría pasar al equipo millonario.

"Hace unos días hablé con mi representante y me contó que hubo una llamada de River para conocer mi situación con Nacional y que yo les interesaba, pero no hubo negociaciones. Eso me generó la satisfacción de que vengo haciendo las cosas bien. Soy joven y que un equipo de tanta jerarquía se interese en mí me genera placer y la sensación de que estoy para más", dijo Laborda.

"Me encantaría jugar en este River de Gallardo", admitió. "En cualquier parte del mundo escuchan la palabra "River" y paran la oreja para ver qué dicen. Es reconocido en todo planeta por lo que ha ganado y el nivel actual es impresionante. Además, Gallardo es un entrenador intenso que les llega mucho a los jugadores. Sinceramente creo que puedo sentirme muy bien ahí", agregó el futbolista de 21 años.

Más adelante, aseguró que River es el mejor equipo de América, por más que haya quedado eliminado en las semis de la Copa Libertadores. "Por cómo juega al fútbol, River es el mejor de América. Después son los partidos, pero si hacés un promedio, es el mejor. El fútbol que propone Gallardo es otra cosa, no pierden tiempo ni siquiera para hacer un lateral".

También se refirió a los partidos que Nacional jugó frente a River por los cuartos de final de la Copa y dijo que los había sufrido, pero también los había disfrutado a pesar de la goleada que sufrieron en en la vuelta. "Jugar contra River se disfruta, pero se sufre más que nada, ja. Nos tocó perder la vuelta 6-2 y fue duro. Siempre tienen la pelota, la intensidad es altísima, no te deja ser nunca protagonista. Era agarrar la pelota y tener tres o cuatro jugadores presionándote. Se mueven por todos lados", explicó.

"Uno se pone como meta llegar a un club que sea protagonista siempre y que juegue a ese nivel e intensidad. Da gusto ver el fútbol de River. Puede jugar con línea de tres, con cuatro, con cinco atrás. Se adapta a todo", añadió el defensa que tiene contrato con los tricolores hasta diciembre de este año.

Consultado sobre con qué jugador del plantel de River le gustaría poder llegar a jugar, no lo dudó: Nacho Fernández. "Con la calidad y la claridad que tiene para jugar le puede aportar mucho a cualquier juvenil y a cualquier jugador, no importa cuál sea su posición. Es un distinto".

Al final reconoció que le encantaría recibir el llamado de Marcelo Gallardo, quien suele hablar directamente con los futbolistas que tiene en la mira. "Ojalá se dé el contacto y la situación de poder charlar con Gallardo. Sería un honor para mí. Más que nada le comentaría cuáles son mis virtudes..."