El "Kun" Agüero llamó a Messi y después se olvidó

Sergio ‘Kun’ Agüero estaba en directo en FiveM, jugando al GTA V, cuando recibió una llamada de Leo Messi. El delantero del Manchester City saludó a su compañero de selección, quien le preguntó por qué le había escrito en la mañana: “¿Qué te pasó que me escribiste a las 9 de la mañana y no me diste más bola? Nosotros estábamos entrenando a esa hora”, le explicó Messi.

Agüero dudó, olvidando completamente que le había enviado un mensaje: “¿Yo te escribí?”, preguntó sorprendido. "Ahhh, sí. Justo me iba a hacer el test de coronavirus”, respondió el "Kun".

“No sé para qué te escribí: sería para decirte buen día, que sé yo”, agregó el delantero del City y los dos se rieron. “Es que justo agarré el teléfono y te vi, y dije ‘guacho, ¿qué onda?’. Estaba aburrido”, explicó no sin antes hacerle acordar a Messi que él también tarda “una banda en contestar”.