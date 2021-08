Kroos reconoció que no le sorprendería que Mbappé termine en el Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras el mundo entero sigue con atención y entusiasmo la inevitable llegada de Lionel Messi al PSG, hay otro movimiento que empezó a tomar fuerza en el mercado de pases del Viejo Continente: el traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid.

Parecía imposible, al menos en este período de pases, para la llegada de Messi al fútbol francés abrió la puerta. ¿Por qué motivo? El conjunto parisino no puede estructurar salarialmente un equipo con Messi, Neymar y Mbappé juntos y la reiterada negativa de Mbappé a renovar lleva todo a un mismo punto: su venta.

En ese sentido el volante merengue, Toni Kroos, aseguró en una entrevista difundida al diario alemán Bild que no le "sorprendería" que Kylian Mbappé, uno de los jugadores "más interesantes" en el mercado, termine en el Real Madrid.



El francés del PSG es a su juicio, junto al noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland, el mejor futbolista que se puede fichar este mercad y, por eso, "no son precisamente baratos".



No obstante, añadió Kroos sobre Mbappé, "como el Real Madrid quiere siempre a los mejores, no me sorprendería que estuviese interesado en él".



El exjugador de la selección alemana habló también del fichaje del Madrid hasta 2026 del austríaco David Alaba, procedente del Bayern Munich, el antiguo equipo de Kroos, un movimiento que consideró "razonable" tras las salidas de Sergio Ramos (PSG) y Raphael Varane (Manchester United).



"Supe relativamente pronto que venía. No por el propio David, sino por parte del Real Madrid", explicó.



"Lo veo así: con Ramos y Varane hemos perdido a nuestra pareja defensiva interna de los últimos ocho años. (...) Si se quiere sustituir a estos jugadores con otros de un nivel similar, esto cuesta dinero", indicó.



Finalmente, Kroos hizo cuentas y anticipó algún movimiento por parte de su club: "El Real Madrid ha cobrado el traspaso de Varane y no ha tenido que pagar la de Alaba. Todo esto hay que tenerlo en cuenta".