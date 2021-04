Krisztián Vadócz no seguirá en Peñarol y ahora el club negocia su salida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol sigue firme en su postura de reducir el presupuesto del plantel principal y tras llegar a un acuerdo con el argentino Damián Musto, en el club apuestan a solucionar la salida de Krisztián Vadócz.

El volante húngaro, que no integra la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, terminó su contrato y por un lado se dice que se renovó automáticamente por una cláusula, aunque desde Peñarol alegan que eso no se cumplió y ahora, con la decisión de que el futbolista no seguirá en la institución, se busca un arreglo con el jugador de 35 años para que pueda tener otro destino ya que el club sigue con la premisa de bajar el presupuesto del plantel.

¿Qué pasa con el contrato? Según informaron fuentes aurinegras a Ovación, cuando Vadócz firmó su contrato con el club había una cláusula que expresaba que si el futbolista jugaba el 60% de los minutos del primer semestre, el vínculo se renovaba automáticamente.

Pero en el primer semestre de 2020, el equipo carbonero apenas jugó cuatro partidos y si bien el húngaro de 35 años fue titular en tres de esos cuatro encuentros y jugó 27 minutos en el debut frente a Cerro, en Peñarol entienden que lo de los primeros seis meses del año no corre debido a la pandemia de coronavirus.

Por eso, hay un problema a resolver entre las partes y ese será el objetivo del mirasol en los próximos días ya que en el club pretenden no renovar el vínculo con Vadócz y por más que la intención del futbolista sea quedarse, Peñarol buscará la salida del volante porque también hay otro tema en juego además del económico: la superpoblación en la mitad de la cancha.