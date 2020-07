Kluivert en la mira de Barcelona a pesar de la goleada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Barcelona logró despedirse de LaLiga con una goleada 5 a 0 frente a Alavés y con dos goles de Messi, lo que como están las cosas en el equipo culé, no es poca cosa. Quique Setién recibió esta semana el apoyo del presidente Bartomeu, lo que en algunas oportunidades significa lo contrario. Mientras tanto, Setién no habla de otra cosa que de la posibilidad de seguir adelante en la Champions.

Pero la relación del entrenador con algunos jugadores es mala y, pasadas la semanas, no ha mejorado. Tampoco lo hará tras la victoria. No hay química entre el cuerpo técnico y sus futbolistas para pensar que la situación puede revertirse. Por eso los dirigentes del equipo culpe buscan a alguien que sea todo lo contrario y pusieron sus ojos en el ex delantero Patrick Kluivert, quien defendió al club seis temporadas. Y qué casualidad, tiene muy buena relación con Messi.

Es que la Champions está ahí nomás y que es un título que, por lo que fue la temporada condicionada por la pandemia, está a solo cuatro victorias de conseguirlo. Por eso la directiva no descarta un nuevo cambio de entrenador. Sería el tercero después de la controvertida destitución de Ernesto Valverde en enero pasado y se haría buscando un efecto inmediato.

El holandés, con carnet de entrenador y breves experiencias profesionales en su currículum, una de ellas como segundo de Van Gaal en la selección de Holanda, es actualmente director de fútbol formativo en el Barcelona pero quiere más responsabilidades. En el Barça ya le han sondeado. Pero será Bartomeu quien decida en los próximos días.