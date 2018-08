Cuando Klopp no supo qué decir

El entrenador de Liverpool, Jurgen Klopp, reveló en conferencia de prensa lo que sucedió tras la final de la Champions League donde Real Madrid le ganó a su equipo por 3-1. En aquel partido el arquero Loris Karius cometió dos errores que condenaron a su equipo.

Klopp reconoció que aquella noche no estaba listo para mantener un diálogo con Karius: “No tenía las palabras correctas. No tenía una pista sobre qué podía decir. No estaba ni enojado ni desilusionado con él. Sólo vi su situación y a todos nos hubiese gustado tener las palabras adecuadas”, agregó.

El entrenador explicó que en ese vestuario, optó por el silencio: “No tenía las palabras y por eso decidimos dejar la charla para la noche”. Y si bien no quiso detallar cómo fue finalmente la conversación, reveló que fueron “algunas palabras de aliento”.



Hoy es el suplente de Alisson



n Hoy Karius sigue en el plantel de Liverpool, pero tras la incorporación del brasileño Alisson, no tendrá muchos minutos con el equipo titular. El alemán, de 25 años, tiene una propuesta del Besiktas y podría recalar en el club turco por dos años.