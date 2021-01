De Klopp a un joven: "Tienes un Rolex, pero ¿cuántos partidos jugaste en Liverpool?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jürgen Klopp, según la anécdota que contó el croata Dejan Lovren, se inspiró en el espíritu que reina en el Liverpool inglés para mandar un mensaje fuerte de respeto a los valores que deben primar en los futbolistas para lograr un crecimiento profesional.

En un club en cuyo estadio el vestuario local no entrega la majestuosidad moderna de otros escenarios porque "los jugadores tienen que tener los pies en la tierra", Klopp transmitió un eficaz mensaje a un joven futbolista con un simple cuestionario.

Lovren, hoy jugador del Zenit, dijo a un diario ruso: "La generación joven debe ser capaz de asimilar lo que las personas mayores han aprendido de la experiencia. En el fútbol moderno ya no hay jugadores que se limpien las botas o carguen botellas de agua porque hay gente que hace estas tareas y no creo que eso sea bueno. Los jóvenes deberían aprender cómo funciona el fútbol desde adentro".

Y relató lo que sucedió Klopp "en el primer día de entrenamiento de la pretemporada". Un jugador de 18 años, "cuyo nombre no desvelaré, llegó a entrenar en un Mercedes y con un Rolex en la muñeca. La conversación con Klopp fue así:



-"¿En qué has venido?", preguntó Klopp.

-"En un Mercedes ", respondió el joven.

-"¿Qué es eso en tu muñeca?"

-"Un Rolex", respondió.

-"¿Cuántos partidos has jugado en el equipo de Liverpool?", preguntó Klopp.

-"Ninguno", admitió.

"Al día siguiente regresó sin reloj y en un automóvil modesto", recordó Lovren.