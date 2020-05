Klopp extrañó a sus futbolistas y se prepara para jugar a estadio vacío

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, reconoció que "extrañó muchísimo" a sus jugadores durante el confinamiento por el coronavirus pese a haber estado en comunicación frecuente a través de las videollamadas. "Nos hemos visto muy a menudo, pero no es lo mismo", aseguró.

El técnico se refirió obviamente al regreso de la Premier League previsto para el 12 de junio en una entrevista con la BBC de Londres y dijo que deben acostumbrarse a jugar con los "estadios vacíos" .

"Todos comenzamos a jugar al fútbol sin público, en los juveniles, y aprendimos a amar el juego no sólo por el ambiente en los estadios. Tenemos que acostumbrarnos a los estadios vacíos. Sabemos que será así durante unos cuantos meses. Aun así, no significa que el fútbol no sea un deporte maravilloso", explicó Klopp.

Los 'reds' están a solo dos triunfos de levantar la copa. "Sí, estaremos preparados para la vuelta.Todos tendremos el mismo tiempo de preparación. Estaremos en la mejor forma posible cuando todo vuelva", afirmó Klopp, quien es consciente de la enorme ventaja que tienen con el Manchester City (25 puntos). "No necesitamos nuestro mejor momento para ganar la Premier. Lo que sí tenemos que hacer es estar lo mejor posible", reconoció.