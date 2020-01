Klopp: "Espero que Atlético no fiche a Cavani"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liverpool, líder por destrozo en la Premier League y único equipo invicto en la competencia, se apresta a jugar el domingo el gran partido de la fecha en el cual recibirá en Anfield a Manchester United. Sin embargo, de reojo ya empieza a mirar al 18 de febrero, cuando por octavos de final de la Champions League enfrente a Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

De cara a esa llave, en la cual por cierto Liverpool estará defendiendo la corona obtenida el año pasado, el técnico alemán Jürgen Klopp habló ante los medios y dejó en claro que reza para que los colchoneros no consigan antes del enfrentamiento reforzarse con Edinson Cavani.

"Ya son lo bastante buenos, así que espero que Atlético no fiche a Cavani", ha dicho el conductor de Liverpool, quien añadió: "Si no lo hacen serán un rival complicado de todos modos, pues Morata y Joao Félix ya son bastante peligrosos de por sí y Diego Costa seguramente estará de vuelta".

Aunque faltan pocos días para que cierre el mercado de invierno en Europa y nada parece indicar que el "Matador" se moverá de Paris Saint-Germain ya que su club no lo quiere dejar ir (termina contrato en junio) a menos que Atlético desembolse 30 millones de euros (ofrece menos de la mitad), Klopp no descarta que el uruguayo se vista de rojiblanco. "Todo puede suceder. Ya veremos si nos tenemos que enfrentar o no a Cavani".