Kevin Dawson, en la mira de Independiente

Mientras entrena con la cabeza puesta en la pretemporada en Miami y en todos los desafíos que Peñarol afrontará en esta temporada, Kevin Dawson suena como posible reemplazo de Martín Campaña en Independiente.



El rojo de Avellaneda ya recibió una oferta desde Santos de Brasil por el golero uruguayo y una de las posibilidades para sustituirlo es la de Kevin Dawson.



De todas maneras, nada hay concreto ya que también están en la mira de Independiente el actual golero de Boca, Agustín Rossi, y el de San Lorenzo, Nicolás Navarro.



“A nosotros no nos llegó nada por Kevin. Solamente me dijo un conocido de Argentina que Independiente iba a mandar una oferta por él, pero todavía no hay nada”, le contó Carlos Manta a Ovación.



La situación del actual guardameta aurinegro lo une al club ya que tiene un contrato vigente a préstamo, pero en caso de surgir una oferta del exterior, podría marcharse.



Según explicó Manta, Peñarol tiene la posibilidad de igualar una posible oferta que llegue por Dawson, pero por el momento, en concreto no hay nada de ningún equipo.



“Nos tenemos que sentar a hablar con Peñarol porque la situación de Kevin es bastante confusa y por eso nos debemos una charla con los dirigentes”, agregó Manta.



Lo cierto es que mientras la pretemporada ya comenzó en Miami, desde la vecina orilla el nombre de Kevin Dawson suena para sustituir la eminente partida de Martín Campaña, pero en concreto no hay nada.