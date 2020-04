El "kart" Giroud le dijo al "Fórmula Uno" Benzema que él tiene un Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Picante, pero de verdad. Así se puso el intercambio de mensajes que se lanzaron dos delanteros franceses, Karim Benzema y Oliver Giroud, a través de las redes sociales. La mecha la encendió el atacante del Real Madrid, pero el del Chelsea no se quedó atrás.

En una emisión en directo a través de Instagram, Benzema lanzó un ataque dirigido a Giroud, delantero de la selección gala. El delantero del Real Madrid fue preguntado sobre si el jugador del Chelsea era mejor que él, y la respuesta fue tajante: “No podemos confundir y no hay que confundir a un coche de Fórmula 1 con un coche de karts. Yo soy amable con él, pero yo soy el Fórmula 1. Funciona en Francia porque tiene a grandes jugadores como Griezmann y Mbappé. Él hace su trabajo. No sé si a todos les gusta su juego”.

Giroud, unos días después, le contestó. Lo hizo atacando con lo que más le duele a Benzema: el Mundial de Rusia que conquistó la selección francesa y en el que el ‘9’ madridista no pudo participar por su ya conocido conflicto con la federación.

“Seré un kart, pero con un Mundial”, respondió Giroud.