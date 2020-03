Kagelmacher: "Esto recién empieza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El debut de Peñarol en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 no dejó muchas cosas positivas en la derrota 1-0 frente a Athletico Paranaense. El equipo de Diego Forlán se vio totalmente superado ante un rival que, si bien jugó en su superficie de césped sintético, le generó mucho peligro en la ofensiva y la zaga carbonera tuvo un trabajo extra.

Y Gary Kagelmacher fue, dentro del flojo partido de Peñarol, uno de los jugadores que mejor rendimiento tuvo en la última zona: ganó en el mano a mano, se hizo fuerte en el juego aéreo y siempre buscó una salida limpia desde el fondo.

“Sabíamos que iba a ser una noche difícil. Teníamos un plan que era esperarlos porque ellos tienen mucha velocidad en la ofensiva y, además, están acostumbrados a jugar en cancha sintética y nosotros no mucho. Por eso y varios factores más había que tener mucho cuidado con los delanteros, con su movilidad y velocidad sobre todo. También sabíamos que en la mitad de la cancha manejan muy bien la pelota, como todo equipo brasileño, y creo que durante la mayor parte del partido pudimos llevar a cabo nuestro plan en defensa, pero en el ataque no generamos mucho, no hubo situaciones de peligro para nosotros y el arquero de ellos no tuvo trabajo casi”, le contó a Ovación Kagelmacher.

El zaguero de 31 años que llegó a Peñarol para esta temporada, remarcó que “las líneas nuestras estuvieron juntas, pero a medida que iban pasando los minutos el partido se ponía más difícil. Nos salvamos con una pelota en el palo, luego hubo varias atajadas de Kevin (Dawson) que impidieron el gol de ellos aunque después terminaron anotando y se nos hizo todo muy cuesta arriba para poder salir a buscarlo, porque ese gol nos cambió el partido”.

El plan defensivo de Peñarol fue mantener el orden y que las líneas de zagueros y volantes no dejaran espacios para la creación de fútbol de Athletico Paranaense, un equipo que tiene como aspecto fuerte el ataque por las bandas, zonas por las que de todas maneras y a pesar del esfuerzo aurinegro, hizo mucho daño, ya que las mejores situaciones y hasta incluso el golazo de Guilhermo Bissoli se gestó por ahí.

“Hubo una buena unión de las líneas, pero al habernos convertido un gol, la cosa cambió. Teníamos una idea que la llevamos a cabo, pero perdimos y ya no sirve de nada. Somos conscientes de que esto recién empieza, pero el plan era llevarnos algo de Curitiba y no pudimos lograrlo. Viajamos con el objetivo de conseguir un buen resultado que no se dio, pero este es el comienzo y sabemos que hay que aprender de las fallas que tuvimos con Athletico Paranaense para no volver a repetirlas en los partidos que se nos vienen”.

Estando en desventaja, Peñarol se lanzó un poco más al ataque. La situación lo ameritaba y con jugadores en cancha como Facundo Pellistri, Luis Acevedo y Christian Bravo en el cierre del encuentro se gestaron algunas situaciones de peligro, pero el gol no llegó.

“Estuvimos gran parte del partido con dos líneas de cuatro bien juntas y armados, esperando poder sacar algún contragolpe para poder lastimar la última zona de ellos. Tratamos de hacer eso y después del gol de ellos lo salimos a buscar un poco más. Hubo una chance de Luis (Acevedo) que quedó larga y pudo ser el 1-1. Cambiaba todo ahí”.