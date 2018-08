Juventus quiere al arquero juvenil Franco Israel

El arquero juvenil de Nacional, Franco Israel, está muy próximo a continuar con su carrera deportiva en la Juventus de Turín, según lo que se avanzó en las últimas horas.

La dirigencia de los tricolores aprobó la transferencia en caso de que el club reciba 1.350.000 euros libres del monto sugerido en los diálogos iniciales con el empresario Pablo Boselli, quien está mediando en la negociación.



Israel, tercer arquero de los tricolores y campeón de la Copa Libertadores Sub 20, también forma parte de la Selección Sub 20 que orienta Fabián Coito, pero no tiene competencia en Primera división, argumento que defiende la tesitura del empresario de que se le abran las puertas para continuar con su desarrollo profesional.

Además, la negociación también cubre a los tricolores en caso de una evolución de Israel en la propia Juventus. Esto significa que, además de hablar de porcentajes sobre negociaciones futuras, lo que se manejó son variables económicas para el caso de que se produzca un ascenso a Primera división de la "Vecchia Signora".

Si esto sucede, los ingresos para los tricolores terminarían colocándose por encima de los 4 millones de dólares. Vale aclarar que en los bonus y en la plusvalía lo que Nacional pretende y así lo aprobó es recibir siempre el 90% de todo los números que se manejen en la operación.

La directiva de Nacional sabe que existe una cláusula de rescisión fijada en un millón de dólares y eso podría ser utilizado por el empresario. En caso de llegar a esa situación, el club analizaría de qué manera seguirían los negocios con Pablo Boselli.