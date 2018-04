Juventus y Milan quieren a Cavani: su ficha valdría 80 millones de euros

La posibilidad de que Edinson Cavani cambie de equipo en el próximo período de pases sigue siendo manejada de manera insistente por medios franceses e italianos. El portal digital Le10Sport, por ejemplo, aseguró que la transferencia del "Matador" podría realizarse superior a los 80 millones de euros.



La Gazzetta dello Sport, desde Italia, se animó a precisar que la Juventus no ha enterrado su interés por el uruguayo y no tendría problemas en realizar una inversión tan importante aunque el uruguayo tenga 31 años de edad.



El portal Newsmondo.it. indicó que la "Juve" no es el único club italiano que ha transmitido su interés por el jugador que se convirtió en el goleador histórico del PSG. La competencia entre estos dos equipos grandes de Italia, según Le10Sport podría elevar el monto de la ficha a los 100 millones de euros.



De hecho, el PSG podría separarse de Cavani hasta con un acuerdo que incluya la cesión de uno de los futbolistas que interesa a los parisinos: el brasileño Alex Sandro. El pase del lateral izquierdo está cotizado en 60 millones de euros, lo que podría colaborar para que la "Vecchia Signora" no se vea obligada a desembolsar todo el momento de la operación en efectivo.



Los que vayan por Cavani, además, tienen que tener en cuenta que tiene un salario estimado en los 12 millones de euros anuales.