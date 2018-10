Higuaín: "De Juventus me echaron"

En entrevista con La Gazzetta dello Sport, Gonzalo Higuaín confesó que su situación se precipitó tras la final de la Copa Italia donde ingresó faltando solo siete minutos y con el equipo ganando 4-0: "En mi interior, ese día tuve la sensación de que tal vez algo se había roto. Y luego llevaron a Cristiano Ronaldo"

"La decisión de irme no fue mía. Le di todo a la Juventus y gané varios títulos. Después llegó Cristiano, el club quería dar un salto cualitativo y me dijeron que no podía quedarme y que estaban tratando de encontrar una solución. La mejor solución fue Milan", añadió.

¿Bronca? No. El "Pipita" descartó esa posibilidad. "El mío es un sentimiento de afecto porque me trataron muy bien. Compañeros y simpatizantes me han dado un gran cariño, pero no pedí salir. Básicamente, todo el mundo lo dice: me echaron. En Milan inmediatamente recibí un gran amor y me convencieron", señaló