Juventud quiere sacarse la mancha frente a Nacional

"Nadie se arrepiente de ser valiente”, escribió el “Rulo” José Varela en el estado de su Whatsapp. Y con ese concepto, el referente de Juventud de Las Piedras encarará el partido de la última fecha de la temporada frente a Nacional.

Es que los pedrenses, que tuvieron que soportar el duro golpe del descenso tres fechas antes del final, se ilusionan ahora al ser parte de la definición. “El campeonato prácticamente había terminado para nosotros con el descenso, pero ahora nos encontramos con este escenario divino de jugar contra un cuadro grande y participar en la definición del torneo. Nos estamos preparando para hacer un buen papel que es lo que necesitamos. Somos conscientes de lo que significa el partido, lo estamos hablando constantemente en el vestuario”, reflexionó el “Rulo”.

“Lo del descenso fue duro, pero ya lo asumimos. Ahora ya no se puede hacer nada, por eso trataremos de dejar una buena imagen en este último partido que además, una buena vidriera sobre todo para muchos que terminamos contrato”, agregó.



No niega que el descenso, que quedó decretado en el partido frente a Plaza Colonia en la decimosegunda fecha, fue lo más duro que tuvo que atravesar en su carrera.

LA MANCHA. “Descender es algo muy feo, sobre todo por las expectativas que uno se genera al principio de la temporada. Es un golpe duro. Es algo que te marca un poco en la carrera, algo malo que ningún jugador quiere que le pase. Pero es como dije recién, ahora ya está, ya no podemos hacer nada y hay que mirar hacia adelante. Y los que se queden en el club deben tratar de volver a subir lo más rápido posible”.

Él es uno de los que termina contrato a fines de este mes. “Espero que el descenso no influya para poder jugar en otro club. Ojalá que no. Yo sé que es como una mancha que te queda, pero ningún jugador es el responsable de todo. Es algo colectivo y hay que asumirlo, sobe todo de parte de los más grandes o lo que llevamos más tiempo en el club. Esperemos que se abran puertas o que pueda seguir en el club. Que sea lo que Dios diga”.

Es que a Varela no le asusta jugar en Segunda División, aunque nunca lo hizo en su carrera. “Ya algún dirigente me habló y me dijo de las intenciones de que siguiera en el club. Siempre dije que estoy muy contento en Juventud donde se me ha tratado muy bien. Si me toca quedarme para intentar subir lo más rápido posible lo asumiré como hago siempre con todos los desafíos. Nunca me había tocado jugar en el B, al menos acá, porque el año pasado estuve en la Segunda de Chile. Me gusta mirar mucho fútbol y sé de las complicaciones que tiene la B, pero si toca lo encararemos con las mejores ganas”, afirmó convencido antes de pasar a analizar a los tricolores.

“Nacional es lo que ha mostrado: un cuadro durísimo. Aunque ha tenido altos y bajos como casi todos los equipos. Este ha sido un torneo muy parejo. Tiene jugadores de mucha jerarquía que están pasando por un buen momento, como Viña y Bergessio que viene haciendo goles. Tiene muchos puntos altos y hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención. Vamos a tener que hacer un partido casi perfecto para poder llevarnos los tres puntos”.

Cuando siendo adolescente dejó su Florida natal para hacer las formativas en Defensor Sporting tenía el pelo bastante largo. Y ahí le pusieron el apodo de “Rulo” que lo acompañó para siempre, aunque hoy el “look” ya no sea el mismo. “Creo que el que me lo puso fue Carlos Keosseian. Un gran amigo mío a lo largo de toda la carrera. ¡Un crack!”.

En Las Piedras. Juventud igualó 1 a 1 con Peñarol y Varela hizo el gol de los locales. Foto: El País.