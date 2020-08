En una tarde llena de goles en la "B", ganaron Juventud, Villa Española y Rocha

Juventud 3 - Racing 0

Juventud consiguió su primer triunfo en el Campeonato Uruguayo de Segunda División al golear a Racing en el Parque Artigas de Las Piedras.

El equipo pedrense cortó con la sequía de triunfos en la tercera fecha del certamen y de manera contundente, porque le hizo tres goles a la Escuelita. Y con 45 minutos de poder ofensivo le fue suficiente para lograr el objetivo.

La imposición llegó gracias a los dos goles de Agustín Rodríguez y a un tanto de Diego Sánchez.

Sud América 0 - Villa Española 4

Sud América, que llegaba al Charrúa en lo más alto de la tabla de posiciones, cayó derrotado ante Villa Española.

Christian Tizón abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo con su primer gol en el torneo. El delantero recibió un centro desde la derecha y definió de zurda, solo, en el segundo palo, tras ganarle a una defensa lenta para reaccionar.

A los cuatro del segundo tiempo, de penal, Maicol Ferreyra extendió la ventaja a dos goles. El penal fue cometido por el delantero de Sud América, Jorge Andrés Ramírez. Cuando intentaba salir con pelota dominada desde su área, Emiliano Albín, bien despierto, extendió una pierna desde atrás para sacarle la pelota y el jugador buzón le pegó una patada en el pie.

Seis minutos más tarde, a los 55 del segundo tiempo, el ídolo y referente de Villa Española, Santiago "Bigote" López anticipó en el área chica al arquero en un centro rastrero desde la derecha y puso el 3 a 0.

A los 73 minutos del segundo tiempo, Sud América se quedó con un jugador menos por la justificada expulsión de Agustín Barán tras una patada desde atrás. El jugador había ingresado poco antes en sustitución de Matías Toma.

Sobre el final, a los 86 minutos, Leandro Silva hizo el 4 a 0. Con ese resultado se cumplieron los 90 minutos y se cerró la goleada de Villa Española y una tarde para el olvido para el Buzón.

Atenas de San Carlos 0 - Rocha 2

Atenas de San Carlos y Rocha se enfrentaron en lo que era el plato fuerte de la tercera etapa con el arbitraje de Yimmi Álvarez. El triunfo fue para el conjunto celeste.



Rocha abrió el marcado a los 19 minutos con un gol del zaguero Martín Cardozo, que recibió la pelota de aire en el área y definió cruzando el tiro desde cerca del punto penal.



A los 24 minutos fueron expulsados un jugador de cada equipo: Santiago Barboza y Emiliano Díaz.



En el segundo tiempo, en el minuto 58, el jugador Nicolás Suárez hizo el segundo y puso el partido 2 a 0 a favor de Rocha. Ese sería, a la postre, el resultado final.

"B"

Así se completa la fecha

Mañana se complementará la tercera fecha con otros tres encuentros, todos en el Estadio Charrúa y al igual que los de hoy, televisados por VTV.



12:15 - Villa Teresa vs. Cerrito

14:30 - Central Español vs. Albion

17:00 - Rampla Juniors vs. Tacuarembó



Cabe recordar que el Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional otorga tres ascensos, dos directos y el restante que se definirá mediante playoffs.