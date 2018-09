Juventud tiene todo para estirar la ventaja

Sud América y Cerro Largo abrieron la fecha 20 de la Segunda División con un empate que le sirve de poco a los arachanes que podrían haber quedado como líderes, al menos por un rato, si lograban un triunfo ante la IASA.

Borys Barone, cuando iban cinco minutos de juego, abrió el marcador para la visita. Sosa le bajó la pelota y el atacante sacó un potente remate con la pelota en el aire para poner el 1-0.

De todas maneras, Sud América llegó al empate luego de una buena jugada de Matías Abisab que tras pasar entre dos jugadores, habilitó a Diego Casas que definió con el arco libre.

Con este resultado, Juventud sigue líder con 36 puntos y detrás quedó Cerro Largo con 35. Los tres primeros puestos los cierra Deportivo Maldonado con 31 unidades.

El resto de la fecha:

Sábado 8 de septiembre:

- Juventud vs. Tacuarembó - 15.30 hs.

​- Albion vs. Villa Teresa - 15.30 hs.

- Cerrito vs. Central Español - 15.30 hs.

- Plaza Colonia vs. Oriental - 16.00 hs.

Domingo 9 de septiembre:

- Villa Española vs. Rentistas - 11.00 hs.

- Deportivo Maldonado vs. Miramar Misiones - 15.30 hs.