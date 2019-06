Los juveniles tuvieron un asado de premio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección Sub 20 de Uruguay jugará mañana su partido de octavos de final frente a Ecuador, tras haber terminado en el primer lugar del grupo C.



Los juveniles celestes tuvieron que volver a recorrer los 300 kilómetros que separan Lodz de Lublin, donde los dirigidos por Gustavo Ferreyra habían jugado frente a Honduras, el partido que más les costó en el grupo. Aunque insólitamente, luego los hondureños recibieron 12 goles de los noruegos.



Ya instalados nuevamente en hotel Hampton by Hilton de Lublin, los celestes pusieron proa al partido frente a Ecuador, el campeón sudamericano de la categoría, que clasificó a la instancia de octavos como uno de los mejores terceros.

Cabe recordar que Uruguay venció a los ecuatorianos las dos veces en que se enfrentaron en el Sudamericano.



En la fase de grupos, el equipo que dirigía Fabián Coito y que tenía a Gustavo Ferreyra como ayudante, ganó 3 a 1, con dos goles de Agustín Dávila, que en esta oportunidad no fue convocado y uno de Schiappacase. Luego uruguayos y ecuatorianos volvieron a estar frente a frente en el hexagonal final del torneo y ganó Uruguay 1 a 0 con gol de otro de los ausentes en el Mundial: Facundo Batista.



Ecuador clasificó como una de los mejores terceros al sumar 4 puntos tras su victoria ante México. Además de ese triunfo, los ecuatorianos habían empatado 1-1 con Japón y habían caído por la mínima diferencia ante Italia. Hacía ocho años que no clasificaban a octavos de final de un Mundial.

Los celestes entrenaron ayer, en la tarde polaca en el estadio Gornik Leczna y hoy volverán a hacerlo en la cancha anexo del estadio Arena Lublin a la misma hora.



Hoy también tendrá lugar la conferencia de prensa oficial previa a los partidos de octavos de final. La misma tendrá lugar en el estadio Lublin Arena y además del técnico Gustavo Ferreyra, participará el volante de Atlético de Madrid, Juan Manuel Sanabria.



Luego del entrenamiento de la víspera los celestes disfrutaron de un asado, que obviamente mucho merecían tras haber clasificado a octavos de final como primeros del grupo.



En caso de vencer mañana a Ecuador y clasificar a cuartos de final el rival de los celestes será el ganador de Francia y Estados Unidos. Y además, tendrán que volver a trasladarse, en esta ocasión a Gdynia.