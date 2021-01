Los juveniles que pueden ascender en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El de este martes será un comienzo distinto de pretemporada, porque no existirá como tal. Es que Nacional apenas tendrá una semana de entrenamientos y saldrá a la cancha oficialmente para jugar la final del Torneo Intermedio contra Wanderers. Ese aspecto, así como que no haya finalizado la temporada 2020, no significa que juveniles no asciendan al plantel principal como ocurre cada año al comienzo de una nueva preparación.

Más en este caso particular de los tricolores, donde no se le renovó a los 10 futbolistas que terminaron su vínculo el pasado 31 de diciembre, y que encima tienen cuatro bajas para el partido con los “Bohemios” (Gabriel Neves, Sergio Rochet, Pablo García, Santiago Cartagena), por las expulsiones sufridas en el encuentro clásico contra Peñarol.

En principio serán seis los juveniles ascendidos al primer equipo de Nacional, pero no se descarta que hoy se pueda sumar alguno más de último momento. Algunos de ellos ya han jugado amistosos, más precisamente a inicios del 2020 cuando Gustavo Munúa era el entrenador, por ejemplo contra Atlético Rafaela (en Trinidad) o frente a River Plate argentino, en Maldonado.

Hay tres futbolistas que se destacaron en 2020 en la Tercera División de Martín Ligüera y que factiblemente estén dentro de la lista de ascendidos por Jorge Giordano, en una nómina que se dará a conocer entre hoy y mañana.

Se trata de Nicolás Marichal, Ignacio Velázquez y Axel Pérez. Este último incluso viajó a la gira por Japón en febrero del 2020.

Velázquez es nacido en Montevideo, tiene 18 años, es lateral izquierdo y fue siempre titular en reserva, siendo de los más destacados. Forma parte de las selecciones juveniles y lo piensan como recambio de Agustín Oliveros.

Marichal es de Durazno, tiene 19 años y en Tercera jugó como zaguero por izquierda, teniendo mucha regularidad. Jugó, por ejemplo, el amistoso contra los “Millonarios”.

Pérez es uno de los goleadores tricolores en formativas y terminó jugando muy bien en la reserva de los albos.

Además de estos tres futbolistas, otros que podrían ser ascendidos son el volante Adrián Vila (ya debutó contra Alianza Lima por Libertadores en octubre jugando 13’), el arquero de Tercera Mathías Bernatene, el enganche Manuel Monzeglio (suplente en Tercera, titular en Cuarta) y el goleador Santiago Ramírez, hermano del jugador de Liverpool. El lateral derecho Lautaro Pertusatti, que ya hizo la pretemporada pasada, podría ser otro de los ascendidos.