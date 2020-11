Julio Herrera Heber: “Peñarol tiene todo para despegar en lo deportivo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Herrera Heber supo integrar la Comisión de Fútbol de Peñarol y actualmente integra el Consejo Directivo por el Movimiento 2809, agrupación que se unió a Espacio Siglo XXI y apoya la candidatura de Evaristo González a la presidencia.

De cara a las elecciones en Peñarol que se llevarán a cabo el próximo sábado 5 de diciembre, Herrera Heber habló con Ovación y explicó los motivos por los cuales la agrupación se unió al Secretario General.

“El camino en el que estamos es el de recuperar los votos de la 2809 que pueden estar pensando en votar algún otro candidato y por eso es importante explicarle al socio que nuestra manera de pensar es un poco más del centro porque estamos en el medio digamos de la candidatura de Damiani y Ruglio”, contó.

En cuanto al rumbo deportivo que la actual gestión le buscó dar al club, el consejero dijo que “nosotros hace un año, entre julio y abril de 2019 votamos por unanimidad un proyecto deportivo para Peñarol. Por unanimidad. Todos los integrantes del Consejo Directivo. Previo a eso definimos una estructura deportiva que empezaba con el director de gestión al que elegimos todos por unanimidad. Luego vino un secretario técnico que también elegimos todos por unanimidad. Pero este último cargo no era tan fácil encontrarlo porque es un perfil que quizá sea más fácil para otro club y no tanto para el nuestro porque necesitábamos una persona preparada, con cabeza moderna, que entienda lo que está pasando en el club y el mundo del fútbol hoy. Por eso se buscó bastante y se derivó en Darío Rodríguez”.

Pero más allá de todo eso hubo inconvenientes para que todo saliera bien: “El gran problema de Peñarol en estos tres años en lo deportivo han sido las decisiones políticas por encima de las técnicas y sigue siendo ese el problema, por eso a lo que apuntamos es a sacarle decisiones a los directivos y empoderar más a la estructura deportiva que se votó por unanimidad”.

“Sigue habiendo una incidencia fuerte de lo político sobre lo profesional y técnico. Estoy de acuerdo que la haya, pero en base a sugerencias. Mario Saralegui por ejemplo no estaba dentro de las sugerencias para entrenador, Diego Forlán tampoco. Hoy preguntan dónde estaba la estructura deportiva cuando se eligió a Diego. Y ahí teníamos cosas a favor y en contra. A favor: nos va a dar imagen en el mundo, posibilidad de generar la estructura deportiva porque tiene una cabeza muy amplia, nos va a potenciar eso, venía Santiago Alfaro que era el profesional que nosotros buscábamos, pero no tenía experiencia como entrenador y eso lo pagamos caro. Fue un aviso del área técnica y fue lo que pasó. Diego nos permitió formar y generar la estructura, pero no nos dio un DT. Más allá de eso solamente yo y otro compañero, Juan Susena, fuimos los que votamos en contra de sacar a Forlán y de que viniera Mario. Los demás acompañaron al presidente”, recordó Julio Herrera Heber.



ENTRENADOR Diego Forlán y un golpe de efecto "Mientras el presidente hablaba con Forlán el director de Gestión Deportiva buscaba entrenadores, pero cuando te dicen Diego Forlán te quedás sin posibilidades de que sea otro. Elegíamos otro y perdía cuatro partidos seguidos y se iban. Fue una decisión apresurada y no estuvo buena. A la vista está. Pero mientras Forlán trabajó en Peñarol se notaba la ausencia de un secretario técnico que en medio de los malos resultados le diera una ayuda y un soporte en sus puntos débiles. A eso se suma el presidencialismo que existe en Peñarol. Todos se sumaron y se cambió a Saralegui. Fue una locura”, contó Julio Herrera Heber.

El consejero de Peñarol remarcó que “el proyecto deportivo que todos instalamos en el club tiene un año recién y es obvio que no va a tener resultados deportivos. Podés tenerlos como tuvo Tabárez, pero en general cuesta porque hay avances y retrocesos, por eso lo que queremos explicar es que tenemos un proyecto deportivo de 57 páginas que va desde ye va desde lo general y las ideas hasta cómo tienen que ser las reuniones. Es excelente y por eso se votó por unanimidad. ¿Por qué ahora cada uno tiene su proyecto deportivo? Los que pregonan proyectos no conocen el que se instaló hace un año. Hay un permanente chequeo de lo que se hizo, lo que esté en curso y lo que todavía no se hizo. Hay mucho desarrollo. Yo estoy convencido que esta estructura deportiva que armamos nos va a dar resultados. Vamos a mejorar. Pero era la base. Llegamos a un club que desde el punto de vista de estructura deportiva en 2017 estaba vacío. Y se demoró porque el equipo venía ganando y cuando pasa eso lo tirás para adelante y no querés cambiar nada. Nadie quería tocar nada. Pero perdimos el tricampeonato y tuvimos que hacer esto porque la derrota te activa y te enseña. A mi da pavor cuando escucho a varios candidatos que gritan y preguntan dónde está la información de los GPS. Está en el club hace dos años. Tenemos un área de ciencias del deporte con Pablo Placeres a la cabeza y los profes que estudian todo. Sabemos perfectamente cuándo un jugador se está por lesionar, por ejemplo. Después está en el técnico si lo quiere romper o le importa el jugador. Pero tenemos toda la información. El gran error de este Consejo Directivo en general fue en el tema de las elecciones del técnico”.

El futuro que se define el 5 de diciembre

Si los socios optan por votar a Evaristo González como presidente, según Julio Herrera Heber el entrenador que se elija, podrá trabajar con mucha tranquilidad y sobre todo, profesionalismo: “Con esta estructura deportiva aceitada, trabajando bien y si calzamos un técnico que puede ser Diego Aguirre perfectamente, no porque sea él, pero te doy un nombre nomás, yo te aseguro que cualquier técnico que venga va a mirar esto y va a decir muchachos no me toquen nada de esto, porque solo tienen que venir y trabajar. No hay que poner a un hijo del entrenador en video análisis porque están todos los partidos de Primera División y juveniles filmados, hay videos y momentos de cada jugador y esa es toda información a disposición del cuerpo técnico”.

En esa línea, el consejero cerró diciendo que “hay gente que se quedó en la Era Damiani en la que el club no tenia nada. Hoy el club tiene muchas cosas y nuestro proyecto deportivo, el de Evaristo y el de la 2809, es el del club y es el que está funcionando. Pero hay que profundizarlo, empoderarlo y demás. Y a eso apuntamos si el socio nos da la confianza, porque nosotros ahora lo que tenemos que hacer es demostrarle al socio que los vaivenes de conducción deportiva, los cambios de entrenadores y rumbos nos llevó a ser un club débil en lo deportivo e institucional. Entonces ahora sentamos las bases para mejorar y volver a ser competitivos. Son más de 20 años de ausencia de una estructura deportiva, trabajo y gestión. Darlo vuelta en un año es muy difícil. Por eso necesitamos tres años conduciendo al club, porque nosotros con el Movimiento 2809 perdimos la elección, no la ganamos. Pero al otro día le dijimos a Barrera, Jorge acá estamos y nos dijo ‘los necesito’. Dimos gobernabilidad. Nosotros ahora queremos conducir al club durante los próximos tres años, aprovechando esta base que mencionaba antes y cruzarla con la elección de un buen entrenador para mejorar porque Peñarol tiene todo para despegar en lo deportivo y no es volviendo atrás, a los gritos de un técnico que maneje todo y con un desconocimiento absoluto del club. Por ejemplo, ¿cuántos candidatos a la presidencia le pidieron una entrevista a José Brancato? Ninguno. Y todos quieren armar una estructura deportiva. El proyecto deportivo está funcionando. No tiene los resultados deportivos, pero si seguimos cambiando de técnico y somos un club inestable, no los va a tener nunca. Por eso queremos gobernar al club y demostrarle al socio que todo lo que hicimos desde nuestro lugar no fue en vano”.