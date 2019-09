Julián Moreno denunció amenazas de Tenfield a operadores de cable para no ofertar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está convencido que si no llegaron ofertas para la trasmisión de los seis partidos amistosos que disputará la Selección de Uruguay durante lo que resta de 2019 fue por presiones de Tenfield, que amenazó a los operadores de cable con quitarles el fútbol uruguayo si presentaban una oferta.

Así lo indicó Julián Moreno, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, en declaraciones a La Oral Deportiva (radio Universal), quien afirmó: "Somos totalmente conscientes del tema. Hay un mercado monopólico, nosotros realizamos un llamado según lo marca el nuevo Estatuto, a toda la red de cable operadores del país que son más de 200 empresas, algunas de ellas del interior, que venían pasando el fútbol del interior, pero les dijeron que si pasaban estos partidos, les cortaban las emisiones de los fines de semana del fútbol uruguayo. Qué raro: 210 empresas y ninguna se presentó, en algo muy competitivo, donde está el interés de los abonados que tiene cada una".

El dirigente confesó que "no nos sorprendió" que no hubiera ninguna oferta. "Era lo más factible conociendo cómo se manejan las cosas en este país. El otro ítem es que la AUF no puede perder ni un peso más, pero debería hacer el esfuerzo para que los partidos los vea todo el mundo, porque dependemos de la gente. La familia va cuando juega la selección, no cuando juegan sus clubes. Hay que lograr que los encuentros se puedan televisar. Para hacer una comparación, la selección uruguaya compite en Fórmula 1 y el fútbol local en categorías menores".

A falta de 24 horas para la disputa del primero de esos seis amistosos de Uruguay, que será ante Costa Rica este viernes a las 23.00, todavía no se sabe por dónde se podrá ver, ya que la AUF no decidió si lo emitirá por su plataforma de AUF TV o si lo dará en forma gratuita a algún canal de televisión.

El Ejecutivo de la AUF abrió el miércoles a la noche las tres ofertas que llegaron por los nueve partidos que disputará Uruguay por las Eliminatorias para Catar 2022 y, según dijo Jorge Casales a Ovación, fueron todas satisfactorias y se están analizando por parte de la Comisión de Derechos Audiovisuales. Sin embrargo, no hubo ninguna para los encuentros amistosos de la Celeste.