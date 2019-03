“Jugó por lo que quiere al club”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danubio aprovechó los momentos del partido, encontró el primer gol con un tiro libre de Carlos Grosmüller, en el segundo tiempo se plantó bien en defensa y no pasó zozobras pese a las ganas de Nacional.



Marcelo Méndez, técnico de Danubio, fue autocrítico: “Nos quedamos con el resultado y no tanto con el funcionamiento. Quizás no ganamos de la mejor forma, pero se vio otra faceta del equipo, la rebeldía, la entrega, el no dar ninguna pelota por perdida y ese aspecto también está bueno”.



El entrenador franjeado le dedicó unos segundos a Grosmüller, el autor de los dos goles del partido, en una semana en la que estuvo entre algodones. “Decidí el viernes que jugaba, cuando trabajamos pelota quieta. Se sentía bien, aunque llegó con lo justo. La verdad es que jugó por lo que quiere a la institución, por todo lo que significa. Por suerte, pudo aguantar todo el partido”, afirmó.



Denis Olivera y Thomás Chacón fueron los volantes externos del franjeado; el juvenil Sub 20 cada vez que tocó la pelota generó peligro. “En el primer tiempo no logramos que se destacaran por la presión que hizo Nacional. Tras la pérdida, recuperábamos muy atrás, no había volantes que rompieran la línea de presión de ellos, entonces empezamos a rechazar, enseguida volvía la pelota; fue una virtud de Nacional. En el segundo tiempo apareció más Thomás, más Olivera y si bien no generamos muchas situaciones de gol, nos dio más aire y tuvimos más la pelota”.



Por último, Méndez dijo que “Nacional en momentos del partido nos superó, encontramos el gol de tiro libre y lo pudimos cerrar sobre el final. Realmente fue un partido durísimo, de mucho desgaste”.