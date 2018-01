Jugó como un capitán

- Kevin Dawson (6): Muy seguro. Vital en el primer tiempo, en el mejor momento que tuvo Nacional. Lo sorprendió Viudez con un remate fenomenal en el tiro libre.



- Guillermo Varela (6): Volvió a demostrar que físicamente está despegado del resto. Cada vez que se fue al ataque lastimó a la defensa rival y cuando tuvo que volver, no mostró inconvenientes.



- Fabricio Formiliano (6): Una actuación correcta, si bien no tuvo mayores dificultades. Lo exigieron mucho para salir jugando desde el fondo y lo hizo de buena manera.



- Ramón Arias (6): El “Cachila” venía haciendo un gran partido hasta que se sintió y tuvo que ser sustituido. Muy activo y como siempre, ordenando a todo el fondo aurinegro.



- Lucas Hernández (6): Pasó al ataque constantemente y tuvo a maltraer a la última línea tricolor. La mala: generó el tiro libre que terminó en el descuento de Viudez.



- Giovanni González (6): Con más participación que en el clásico amistoso del pasado lunes. Se lo notó con mayor confianza para lanzarse en ataque. Interesante actuación.



- Walter Gargano (6): Un tractorcito. Si bien su ausencia se disimuló de buena forma el clásico pasado, demostró que es un jugador que le da un salto de calidad a este Peñarol.



- Cristian Rodríguez (8): Merecido reconocimiento desde las tribunas. “Cebooolla, Cebooolla...”, bajó desde los tres costados en un solo grito para rendir homenaje al líder que tiene este Peñarol. Y líder en todo sentido: para comandar al grupo en el día a día y también para manejar los hilos del equipo dentro de la cancha. Una vez más, en el rol de conductor, volvió a dejar en claro que el aurinegro juega a su ritmo. El termómetro del partido lo marca el lacacino. Para trasladar la pelota, para abrir la cancha o para poner un pase filtrado, todo nace del hombre que lleva la camiseta número 7. El “Cebolla” jugó como un verdadero capitán.



- Agustín Canobbio (7): Solo le faltó convertir un gol. Generó el penal del segundo tanto y asistió a “Maxi” en el tercero. Una de las grandes figuras que tuvo la noche.



- Maximiliano Rodríguez (6): A veces parece desaparecer del juego, pero siempre termina bien ubicado para quedar en posición de gol. El tanto que marcó ayer fue una muestra de ello.



- Fidel Martínez (7): Para no dejar de aplaudir. Hizo todo bien: adentro y afuera del área. Marcó un golazo y enloqueció a la última línea de Nacional. Se empezó a ganar el corazón del hincha.



- Fabián Estoyanoff (6): Por los espacios que había, el partido se presentaba para el juego del “Lolo”. Trasladó bien la pelota, pero no estuvo fino a la hora de la definición.



- Luis Maldonado (6): Entró por la lesión de Ramón Arias, se acopló rápido y cumplió una aceptable labor. Le tocó tener que bancar a Diego Arismendi en posición de centrodelantero.



- Guzmán Pereira (-): Ya venía de hacer un buen clásico el lunes y ayer volvió a demostrar, cuando lo mandaron a la cancha, que puede dar una gran mano.