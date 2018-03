Así se jugará la novena fecha

Martes 27 de marzo:



- Cerro vs. Atenas (TV) - Estadio: Tróccoli - Hora: 16.00.



- Peñarol vs. Danubio (TV) - Estadio: Campeón del Siglo - Hora: 20.00.



Miércoles 28 de marzo:



- Liverpool vs. Fénix - Estadio: Belvedere - Hora: 16.00.



- Racing vs. Defensor Sporting - Estadio: Roberto - Hora: 16.00.



- River Plate vs. Progreso - Estadio: Saroldi - Hora: 16.00.



- Boston River vs. Torque - Estadio: Artigas (Las Piedras) - Hora: 16.00.



- Wanderers vs. Nacional (TV) - Estadio: Viera - Hora: 16.00.



- Nota: Rampla Juniors ganará los puntos antes El Tanque Sisley.