De jugar en la Juventus, México y Argentina a ser la sorpresa de Deportivo Maldonado

Cuando las redes sociales de Deportivo Maldonado anunciaron el equipo para enfrentar a Peñarol, Francisco Palladino tenía una sorpresa: el paraguayo Marcelo Estigarribia iba a ser titular.

Pocos sabían del vínculo contractual del lateral izquierdo de 32 años con el club fernandino. Su ficha pertenece al grupo inversor que está a cargo de la Sociedad Anónima Deportiva y tras culminar su contrato en Colón de Santa Fe, aceptó la propuesta de jugar en Uruguay.

Llegó hace 10 días a Punta del Este, donde cuarentena mediante se instaló junto a su familia. El lunes se realizó el hisopado que le dio negativo y el martes tuvo su primer y único entrenamiento con el plantel del “Depor”.

Marcelo Estigarribia. Foto: Gerardo Pérez.

Palladino no dudó y lo mandó a la cancha nada menos que frente a Peñarol. Y el paraguayo no defraudó. Físicamente impecable, pero falto de fútbol ya que su último partido oficial había sido el 9 de marzo jugando para el Sabalero frente a Talleres de Córdoba por la Superliga Argentina, Estigarribia promete ser una de las grandes atracciones del Torneo Apertura 2020.

Surgido en Cerro Porteño y con pasaje por el Le Mans de Francia, Newell´s Old Boys de Rosario, Juventus de Turín, Sampdoria, Chievo Verona y Atalanta de Italia y Jaguares de Chiapas de México, Estigarribia se embarcó en una nueva aventura: el fútbol uruguayo. “Estoy muy contento porque primero que nada volví a jugar después de más de cinco meses y además, Deportivo Maldonado me abrió las puertas de par en par, el grupo me recibió notable y apenas pude tener un solo entrenamiento, pero por suerte pude jugar. Me sentí bien en lo físico, pero futbolísticamente se que puedo dar mucho más y ese es mi objetivo”, le contó a Ovación tras el triunfo de Deportivo Maldonado 2-0 frente a Peñarol.

Marcelo Estigarribia. Foto: Gerardo Pérez.

“Es un proyecto muy serio y luego de hablar con los dirigentes y conversarlo con mi familia, no lo pensé más. El cuerpo técnico me recibió notable y agradezco la confianza del entrenador que con un solo entrenamiento con el plantel ya me puso de titular”, agregó el paraguayo.

Una sola práctica le alcanzó para demostrar lo suyo y toda la calidad que lo llevó a grandes equipos de Europa, ahora está a disposición de Francisco Palladino en el “Depor”: “El club quiere seguir creciendo, hay muchos jugadores jóvenes y capacitados para llevar adelante este proyecto y yo vengo con mucha humildad a aportar mi granito de arena”.