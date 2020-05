Jugar en el Charrúa: una idea que no creció y tiene pocos adeptos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sebastián Piñeyrúa, presidente de Sudamérica Rugby, fue quien le hizo llegar a la Secretaría Nacional del Deporte la idea de jugar lo que resta del Torneo Apertura (12 fechas) íntegramente en el Estadio Charrúa, que se adaptaría a la situación de emergencia debido a sus comodidades, entre ellas la de contar con cuatro vestuarios que se limpiarían rápidamente una vez utilizados.

“La Secretaría del Deporte no se puede meter en cómo va a resolverlo cada Federación. Lo único que queremos es que se cumpla el Protocolo; si el fútbol decide hacerlo en el Charrúa o en varias canchas, le corresponde definirlo a la AUF. La propuesta de Sebastián Piñeyrua de jugar en el Estadio Charrúa se la trasladamos a Ignacio Alonso ayer de noche (por el domingo)”, confesó Pablo Ferrari, subsecretario del Deporte, al programa Último al Arco (Sport 890).

Otra idea para la vuelta al fútbol: jugar en cuatro estadios y televisar todos los partidos By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Otra idea para la vuelta al fútbol: jugar en cuatro estadios y televisar todos los partidos

Si bien esta idea fue presentada por Piñeyrúa, Tenfield la ve con buenos ojos, debido a que podría televisar todos los partidos y sin la necesidad de tener que implementar una logística. La empresa que televisa al fútbol uruguayo, que no realizó el pago de la última cuota por la televisación, está muy preocupada ya que no puede televisar a su principal producto. La idea de Tenfield es volver a la actividad lo más pronto posible para evitar una pérdida económica todavía más grande de lo que ya es.

Pues bien, en la AUF esta idea no fue bien recibida por varias razones. Una de ellas, por un tema de deportividad, ya que si se juega todo el Apertura en el Charrúa y después el Clausura en los escenarios habituales, hay equipos que se verían perjudicados.

Gastón Tealdi, neutral de la AUF, subrayó a Ovación que primero hay que estudiar y aprobar el borrador del protocolo sanitario y, sobre la idea del Charrúa, dijo que “no es una propuesta de la AUF. No se planteó en ningún momento” y argumentó que no encontraba razones para que los partidos no pudiesen jugarse “en el Viera, Franzini, Campeón del Siglo o en el Gran Parque Central. Esto que tomó estado público del Estadio Charrúa lo tomo con pinzas”.

El hecho de que el Charrúa sea un escenario de césped sintético es algo que pone en duda la iniciativa, ya que algunos equipos tendrían también ventaja deportiva, y en ese caso el más claro es Rentistas, ya que habitualmente juega en ese tipo de piso.

defensor sporting La palabra de Ney Castillo "Tenemos nuestra cancha y podemos cumplir con los requerimientos sanitarios. Si esto no es posible, lo estudiaremos, pero queremos jugar en el Franzini. Hacemos los deberes y tenemos derecho”.

CLUBES. A todo esto, terminarán siendo las instituciones las que definan cómo continuará el Apertura. ¿Qué opinan? Varias ponen lo caótico de la situación por delante de los intereses particulares; otras ni siquiera analizaron la idea debido a que no estaban al tanto o porque no habían tenido reunión de directiva; para otros clubes, es una idea que no tiene ni pies ni cabeza, señalan que es totalmente descabellada.

Otro hecho a tener en cuenta es que hasta anoche había equipos que habían recibido el llamado de Tenfield, para consultarles sobre la iniciativa, mientras que otros no habían tenido tal contacto.

Un tema no menor son los tres clubes del interior: Cerro Largo, Plaza Colonia y Deportivo Maldonado. Esas instituciones tendrían un gasto enorme y se verían desfavorecidos si se toma ese camino.

“Es una salida y como tal hay que tomarla. Algunos vamos a perder, capaz que nosotros más que otros. Sobre todo porque el equipo se hace muy fuerte en el Ubilla, pero en este momento hay que poner las cosas en la balanza y no pensar solamente en lo que lo puede beneficiar a uno. Creo que es un buen momento para que vuelva el fútbol porque le haría muy bien a la gente”, dijo Ernesto Dehl, titular de los arachanes.

Carlos Manta, de Plaza, señaló que están dispuestos a apoyar esta idea, aunque si se les contemplan los gastos a los equipos del interior y expresó que prefiere que se juegue en el Estadio Centenario.

Por otro lado, en Nacional no hubo ninguna comunicación formal, pero el vicepresidente Alejandro Balbi dijo que “Uruguay no puede guiarse por una recomendación particular cuando el Gobierno tiene un equipo de asesoramiento que es integrado por los mejores médicos y científicos del país”. A su vez, Jorge Barrera, presidente de Peñarol, se puso en contacto con Piñeyrúa para interiorizarse de la iniciativa: “Todas aquellas ideas que sirvan para contribuir a buscar una solución son bienvenidas”, pero dejó en claro que de la conversación surgió que el rugby está más avanzado en su vuelta, por lo que sería prudente esperar su retorno primero para luego evaluar los resultados.

FÉNIX La palabra de Álvaro Chijane "Hay que analizarlo bien y lo tengo que hablar con Juan (Carrasco), porque una cosa es jugar un partido en cancha de sintético cuando te toca con Rentistas, pero otra es jugar todo el campeonato ahí”.

Equipos como Torque, River, Wanderers, Boston River o Fénix todavía no habían evaluado la iniciativa.

Arturo del Campo - Danubio “Vi algo sobre esta propuesta pero no conozco los detalles. Pero si esto contribuye a que el fútbol regrese lo antes posible, cumpliendo todas las previsiones de las autoridades, estaremos de acuerdo en apoyarlo”, dijo Arturo Del Campo.

Ernesto Dehl - Cerro Largo “Hay que ver quién asume los costos. Creo que se le podría prestar el Complejo Celeste a una de las tres instituciones del interior. Después de todo el complejo es de la AUF y de los clubes y Cerro Largo nunca lo pisó”, dijo Dehl.