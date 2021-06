Jugando así Uruguay no llega a Catar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





A Uruguay le quitaron tres puntos del bolsillo con el gol que le anularon. Eso está fuera de discusión porque hasta la propia Conmebol lo confirmó al sancionar a los árbitros VAR ante su “error grave”. Pero ya está, no hay que quedarse en eso.

Ahora hay que pensar en recuperar en Caracas ante Venezuela los puntos perdidos en casa y ahí está lo más difícil, porque jugando así la Celeste no llegará a Catar. No fue un partido aislado, sino que desde el principio de las Eliminatorias el equipo no convence. Lo llamativo del caso es que el nivel de jugadores no ha bajado, sino que hasta podría decirse que ha crecido, porque Uruguay tiene un mediocampo de jerarquía y con varias opciones. El problema es que no funcionan en el colectivo y esa es responsabilidad del entrenador.

Decir que Uruguay no le ganó a Paraguay por el gol mal anulado a Jonathan Rodríguez, porque extrañó a Edinson Cavani (que sí lo hizo), por la suspensión de Nahitan Nández o porque se enfermó a último momento Giorgian De Arrascaeta sería un facilismo. La realidad es que Uruguay jugó mal y no mereció ganar y lo más realista es olvidar la injusticia del jueves ante Paraguay y trabajar para mejorar el juego. No vencer el martes a Venezuela puede significar salir de la zona de clasificación.